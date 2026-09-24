 דלג לתוכן הראשי
סינגל חדש לי"ח בתשרי

איציק אשל מפתיע: 'רבנו, שינית לי את החיים' - השיר שיסחוף אתכם

הזמר משיק סינגל קצבי תשיעי בסדרת שירי רבי נחמן • הלחין, כתב והפיק בעיבודו של אביעד גיל | מסע רוחני של מיליוני צפיות (מוזיקה)

בעיצומו של גל השקות מוזיקליות בעולם המוזיקה היהודית, מקבל הקהל מתנה מיוחדת: הזמר והיוצר איציק אשל משיק סינגל קצבי חדש - 'רבנו, שינית לי את החיים', יצירה המוקדשת ליום הילולתו של מברסלב זיעא ביום י"ח בתשרי. השיר התשיעי בסדרה המוקדשת לרבי נחמן מברסלב מביא מסר אישי ואמוני עמוק על הקשר לצדיק.

את המילים והלחן יצר אשל בעצמו, והעיבוד וההפקה המוזיקלית הופקו על ידי המעבד אביעד גיל. השיר משלב אנרגיה קצבית עם מסר רוחני עמוק, ומתאר את הקשר לצדיק ואת המקום המרכזי שתורת רבי נחמן תופסת בחייהם של חסידיו.

במילות השיר חוזר הפזמון: 'רבינו רבינו רבינו, שינית לי את החיים', לצד אזכורים ל'ליקוטי מוהר"ן', 'תיקון הכללי' ולמסע הרוחני של האדם המשיא תפילותיו להשם יתברך בהתבודדות שעליה ציווה רבינו. השיר מביא בניגון ובאנרגיה חדשה את אמירת התודה לצדיק והקביעה השגורה בפי כמעט כל חסיד הקשור לצדיק האמת - אמירה הקשורה לאמונה, שמחה וחיבור עמוק להשם יתברך בעקבות ההיכרות עם הצדיק.

זהו השיר התשיעי בסדרת שירי רבי נחמן של איציק אשל, סדרה שצברה לאורך השנים עשרות מיליוני צפיות ביוטיוב וזכתה להד רחב בקרב הקהל היהודי בעולם. הסדרה התפרסמה במיוחד בקרב הנוסעים לאומן לציונו של רבי נחמן מברסלב, בעיקר בראש השנה.

השיר, עם פזמון סוחף ומוטיבים קליטים, נועד להישאר בראש כמו כל השירים בסדרה, ולהפוך לחלק מהשירה והחיבור לצדיק דרך ה - בדרך לאומן ובמקביל לדרך אל תורותיו והוראותיו של רבינו שנכתבו לפני כ-250 שנה.

הפרויקט מצטרף לגל יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים. בין היתר, הזמר יענקי רוזנבוים השיק סינגל אנרגטי בשם 'עולו אושפיזין' לחג הסוכות בעיבודו של יידלה אלטר, ועופר הלוי השיק סינגל מחזק בשם 'הכל זה סייעתא דשמיא'.

רבנו שינת לי את החיים

מוזיקה

00:00/00:00
אומןברסלבמוזיקהרבי נחמן מברסלבמוזיקה חסידיתאיציק אשלמוזיקה יהודית

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד במוזיקה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר