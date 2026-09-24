בעיצומו של גל השקות מוזיקליות בעולם המוזיקה היהודית, מקבל הקהל מתנה מיוחדת: הזמר והיוצר איציק אשל משיק סינגל קצבי חדש - 'רבנו, שינית לי את החיים', יצירה המוקדשת ליום הילולתו של רבי נחמן מברסלב זיעא ביום י"ח בתשרי. השיר התשיעי בסדרה המוקדשת לרבי נחמן מברסלב מביא מסר אישי ואמוני עמוק על הקשר לצדיק.

את המילים והלחן יצר אשל בעצמו, והעיבוד וההפקה המוזיקלית הופקו על ידי המעבד אביעד גיל. השיר משלב אנרגיה קצבית עם מסר רוחני עמוק, ומתאר את הקשר לצדיק ואת המקום המרכזי שתורת רבי נחמן תופסת בחייהם של חסידיו.

במילות השיר חוזר הפזמון: 'רבינו רבינו רבינו, שינית לי את החיים', לצד אזכורים ל'ליקוטי מוהר"ן', 'תיקון הכללי' ולמסע הרוחני של האדם המשיא תפילותיו להשם יתברך בהתבודדות שעליה ציווה רבינו. השיר מביא בניגון ובאנרגיה חדשה את אמירת התודה לצדיק והקביעה השגורה בפי כמעט כל חסיד הקשור לצדיק האמת - אמירה הקשורה לאמונה, שמחה וחיבור עמוק להשם יתברך בעקבות ההיכרות עם הצדיק.

זהו השיר התשיעי בסדרת שירי רבי נחמן של איציק אשל, סדרה שצברה לאורך השנים עשרות מיליוני צפיות ביוטיוב וזכתה להד רחב בקרב הקהל היהודי בעולם. הסדרה התפרסמה במיוחד בקרב הנוסעים לאומן לציונו של רבי נחמן מברסלב, בעיקר בראש השנה.

השיר, עם פזמון סוחף ומוטיבים קליטים, נועד להישאר בראש כמו כל השירים בסדרה, ולהפוך לחלק מהשירה והחיבור לצדיק דרך המוזיקה - בדרך לאומן ובמקביל לדרך אל תורותיו והוראותיו של רבינו שנכתבו לפני כ-250 שנה.

הפרויקט מצטרף לגל יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים. בין היתר, הזמר יענקי רוזנבוים השיק סינגל אנרגטי בשם 'עולו אושפיזין' לחג הסוכות בעיבודו של יידלה אלטר, ועופר הלוי השיק סינגל מחזק בשם 'הכל זה סייעתא דשמיא'.