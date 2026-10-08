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סינגל חדש מרענן

קובי ברומר משיק סינגל חדש מפתיע: 'המאורות הגדולים' - הירח שלנו חוזר להתמלא

הזמר משיק סינגל סווינג קצבי עם פתיחת ספר בראשית • מסר על הירח שנצטווה להתמעט אך תמיד חוזר להתמלא | 'לא כולם צריכים לזרוח כמו השמש' (מוזיקה)

מה
מלך הלפגוט
כיכר השבת |
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רגע אחרי החגים ועם פתיחת ספר בראשית, משיק הזמר קובי ברומר סינגל חדש וממכר בשם 'המאורות הגדולים'. השיר, שיצא לאור היום (חמישי), מביא מסר עמוק בעטיפה של סווינג קצבי ומלא אנרגיה - מסר שלוקח את סיפור הירח שנברא שווה לשמש, נצטווה להתמעט, אבל תמיד חוזר להתמלא, ומעביר אותו ישר לחיים שלנו.

ברומר מעביר בשיר מסר פשוט אך חשוב במיוחד: לא כל אחד צריך לזרוח כמו השמש בצהרי היום כדי להאיר. יש מי שמאיר דווקא מתוך החושך, וגם אם האור שלך מרגיש קטן עכשיו - הוא עדיין אור. התזמון של ההשקה, עם פתיחת מעגל השנה וקריאת פרשת בראשית, מעניק לשיר משמעות נוספת ומתחבר לתקופה המיוחדת הזו.

את הלחן יצר ברומר יחד עם אלי קליין, בעוד שהעיבוד וההפקה המוזיקלית הופקדו בידי קליין ואיצי ברי. השילוב בין הלחן המקורי לבין העיבוד הסווינגי והקצבי יוצר חוויה מוזיקלית שונה ומרעננה, שיר מלא אנרגיה וחיוך שאי אפשר להישאר אדיש אליו.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים בעולם ה החסידית והיהודית. בתקופה זו הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל 'שלל צבעים' של שי עזאני עם מסר של אמונה, הניגון החב"די 'וטהר ליבנו' בביצוע 'הפרויקט של רביבו' בעיבוד קצבי ושמח, והדואט המרגש 'טאטע' של אהרל'ה סאמט ושרוליק קלצקין בלחן של ראש הישיבה הגרי"מ דרוק.

הבחירה להשיק את הסינגל דווקא בתקופה זו של השנה אינה מקרית. פרשת בראשית, שבה נקרא על בריאת המאורות הגדולים - השמש והירח, מהווה רקע רוחני מתאים למסר השורשי והעמוק שמביא השיר. התזמון מתחבר ישירות לימים המיוחדים שבהם עם ישראל פותח מעגל שנה חדש ומתחיל מחדש את מסע קריאת התורה.
מוזיקהמוזיקה חסידיתפרשת בראשיתאלי קלייןקובי ברומר

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