רגע אחרי החגים ועם פתיחת ספר בראשית, משיק הזמר קובי ברומר סינגל חדש וממכר בשם 'המאורות הגדולים'. השיר, שיצא לאור היום (חמישי), מביא מסר עמוק בעטיפה של סווינג קצבי ומלא אנרגיה - מסר שלוקח את סיפור הירח שנברא שווה לשמש, נצטווה להתמעט, אבל תמיד חוזר להתמלא, ומעביר אותו ישר לחיים שלנו.

ברומר מעביר בשיר מסר פשוט אך חשוב במיוחד: לא כל אחד צריך לזרוח כמו השמש בצהרי היום כדי להאיר. יש מי שמאיר דווקא מתוך החושך, וגם אם האור שלך מרגיש קטן עכשיו - הוא עדיין אור. התזמון של ההשקה, עם פתיחת מעגל השנה וקריאת פרשת בראשית, מעניק לשיר משמעות נוספת ומתחבר לתקופה המיוחדת הזו.