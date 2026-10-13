אחרי שלוש שנים של מלחמה: מתי שריקי משחרר שיר שמחה חדש

בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה היהודית והחסידית, משיק הזמר והיוצר מתי שריקי את הסינגל החדש שלו - 'ימים באים'. השיר, שיצא לאור היום (שלישי), מביא מסר של שמחה ותקווה לאחר שלוש שנים של מלחמה וקושי שעבר עם ישראל.

"תמיד כשאני כותב מילים אני מבטא גם את הצד החיובי וגם את הצד הלכאורה שלילי: ההתמודדות והניצחון, הקושי וההצלחה", מסר שריקי. "הפעם שינסתי מותניים כדי לכתוב שיר שכולו טוב, שכולו תקווה לטוב ותפילה לימים טובים שכבר נראים מבעד לכל הקשיים שאפפו אותנו בשלוש השנים האחרונות".

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