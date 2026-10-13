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סינגל חדש מרגש

אחרי שלוש שנים של מלחמה: מתי שריקי משחרר שיר שמחה חדש

הזמר משיק סינגל מרומם לאחר תקופה קשה • 'לא צריך סיבה לשמוח, כן אני נושם' | בקרוב: שיר נוסף על הזוגיות (מוזיקה)

מה
מלך הלפגוט
כיכר השבת |
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בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם ה היהודית והחסידית, משיק הזמר והיוצר מתי שריקי את הסינגל החדש שלו - 'ימים באים'. השיר, שיצא לאור היום (שלישי), מביא מסר של שמחה ותקווה לאחר שלוש שנים של מלחמה וקושי שעבר עם ישראל.

"תמיד כשאני כותב מילים אני מבטא גם את הצד החיובי וגם את הצד הלכאורה שלילי: ההתמודדות והניצחון, הקושי וההצלחה", מסר שריקי. "הפעם שינסתי מותניים כדי לכתוב שיר שכולו טוב, שכולו תקווה לטוב ותפילה לימים טובים שכבר נראים מבעד לכל הקשיים שאפפו אותנו בשלוש השנים האחרונות".

מוזיקה

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השיר נשען על הנבואה העתיקה "הנה ימים באים נאום ה'", ומביא אותה אל ההווה בצורה מוזיקלית קצבית ומרוממת. את השיר כתב, הלחין, עיבד והפיק מתי בעצמו, והתוצאה היא יצירה שמזמינה לשמוח בלי סיבה מיוחדת, פשוט מתוך הכרת תודה על עצם החיים.

"לא צריך סיבה לשמוח, כן אני נושם, רק לומר תודה לך ברוך השם", הוא שר בשיר. המילים מבטאות גישה של שמחה פשוטה וטהורה, שמחה שנובעת מעצם העובדה שאנחנו חיים ונושמים, ללא צורך בסיבה חיצונית מיוחדת.

הסינגל 'ימים באים' הוא גם הצצה ראשונה למה שעוד בדרך. בקרוב צפוי שריקי לשחרר שיר נוסף, אישי במיוחד, על ההיכרות שלו עם אשתו ועל זוגיות. לדבריו, המילים ידברו לכל זוג באשר הוא.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם שיתוף הפעולה של ישראל פרידמן ואליה חבה בשיר 'בזה הבית', הסינגל 'המאורות הגדולים' של קובי ברומר, והפרויקט השבועי החדש 'פרשת השבוע ברגאיי' של רון אהרן קרס.
מוזיקהמוזיקה חסידיתמוזיקה יהודיתמתי שריקי

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