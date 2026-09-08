בעיצומם של ימי אלול, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: האמן והיוצר מאיר נוסנצווייג משיק סינגל-קליפ חדש ועוצמתי בשם 'רצון'. היצירה החדשה אינה עוד שיר מוזיקלי רגיל, אלא הצצה כנה וחשופה אל סיפור חייו האישי של מאיר וההתמודדויות היומיומיות שלו.

נוסנצווייג, שהשיק לאחרונה את השיר 'פוקח עברים' יחד עם מוטי אילאוויטש ורבי מיכאל שניצלער זצ"ל, חוזר כעת אל קדמת הבמה עם יצירה שמדברת ישירות אל הלב. למרות אתגרי הראייה עמם הוא מתמודד, מאיר בוחר בכל יום מחדש להסתכל על חצי הכוס המלאה, למצוא את הטוב שבחיים, להושיט יד לעזרת האחר ולהפיק את המרב מכל רגע.

בלב השיר עומד מסר אוניברסלי ומחזק: לכל אדם יש את הכוח לבחור את הגישה שלו לחיים. מאיר לא מתעלם מהקושי - הכאב הוא אמיתי, והניסיונות שכל אחד מאיתנו עובר יכולים לפעמים להרגיש כמו הדבר הגדול והקשה ביותר בעולם, וזה טבעי לחלוטין. אך יחד עם זאת, הקליפ והשיר מזכירים לנו שלא משנה כמה מורכבת הדרך, תמיד אפשר למצוא את תעצומות הנפש להתמודד, להמשיך קדימה ולעשות את רצון השם מתוך שמחה ואמונה.

את הלחן והמילים יצר מאיר נוסנצווייג עצמו, תוך שמירה על האותנטיות והעומק האישי של היצירה. ההפקה המוזיקלית, המיקס והמאסטרינג בוצעו על ידי דוד באבאד, שהעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. הקלטת השירה התבצעה באולפני 'יופה' (Yufeh Studios), והקליפ צולם ועוצב על ידי ארי לעוי.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת ימי הסליחות והימים הנוראים. בין היתר, דוני שיף השיק את 'הבן יקיר', אהרל'ה סמט הוציא את 'הייליגע מינוטן - מ'דברי אמונה', וקובי ברומר ואורייתא חזרו עם 'קומזיץ ימים נוראים'. כל אחד מהפרויקטים הללו מציע חוויה מוזיקלית ייחודית המתאימה לתקופה הרוחנית הזו.

הבחירה בשם 'רצון' אינה מקרית - זוהי תקופה שבה כל אחד מאיתנו מחפש חיבור עמוק יותר לבורא עולם, רגעים של התבוננות פנימית והתעוררות רוחנית. נוסנצווייג מצליח להעביר את הרגש הזה דרך המוזיקה, תוך יצירת אווירה שמתאימה לימי הרחמים והסליחות ומעבירה מסר של תקווה, אמונה ובחירה בטוב.