לרגל חתונת בנו: משה קרישבסקי בסינגל חדש שיפיל אתכם מהרגליים

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לקראת עונת השמחות מגיע לעולם המוזיקה החסידית סינגל חדש ומרגש במיוחד: 'מי חכם', בביצועם המשותף של הזמרים משה קרישבסקי ואבריימי מושקוביץ, בליווי מקהלת מלכות. הסינגל, שיוצא לאור לקראת חתונת בנו של קרישבסקי, נושא עמו מסר עמוק של הכרת הטוב והודיה על חסדי ה' שמלווים אותנו בכל יום.

את הלחן המיוחד הלחין ר' ישראל ראט, אברך ירא שמים וסופר סת"ם שיושב ולומד בכולל. למרות שחיבר במשך השנים ניגונים רבים, הוא בחר שלא להוציאם לאור עד כה. לקראת חתונת בתו החליט ראט לשתף את אחד מניגוניו עם משה קרישבסקי, שגם הוא מחתן את בנו בקרוב, ומתוך כך נולד הפרויקט המשותף. מסר של הודיה ושמחה השיר 'מי חכם' מעביר מסר פשוט אך מחזק: לעצור לרגע, להתבונן בחסדי הקב"ה שמלווים אותנו בכל יום, ולהודות עליהם. כפי שמסבירים היוצרים, מתוך ההודאה וההכרה בטוב זוכים לחיות בשמחה ולהמשיך לקבל שפע של חסדים. המסר הזה מתאים במיוחד לתקופת השמחות והחתונות, כשמשפחות שלמות מתכנסות להודות על הטוב. חיים ישראל משיק 'בן של מלך העולם' - סינגל קיץ אנרגטי ומלא אמונה כיכר השבת | 15:29 רזאל ושרמן בדואט מרענן: 'מעתה ועד עולם' מלך הלפגוט | 15:44 הביצוע המשותף של קרישבסקי ומושקוביץ, שני בעלי מנגנים מוערכים בעולם המוזיקה החסידית, מעניק לשיר עומק רגשי מיוחד. השילוב בין קולותיהם המיוחדים לבין הליווי של מקהלת מלכות יוצר חוויית האזנה סוחפת ומרגשת, המתאימה הן להאזנה אישית והן לשימוש באירועים ובשמחות.

הפקה מוזיקלית מהשורה הראשונה

את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע יונתן בלוי, שהצליח להעניק לסינגל מעטפת צלילית עשירה ומודרנית. בלוי, שאחראי גם על האולפן, יצר סאונד שמשלב בין אלמנטים מסורתיים לבין הפקה עכשווית ומקצועית. העיבוד הקולי בוצע בידיו של פינחס ביכלר, שדאג לכך שהקולות יישמעו בצורה מלוטשת ומדויקת.

את הגיטרות ביצע נועם חרגול, שהעניק לסינגל את הטאץ' המיוחד שלו והוסיף נופך של חום ואותנטיות. המיקס בוצע בידיו של אבי ריימי, שדאג לאיזון מושלם בין כל האלמנטים המוזיקליים. התוצאה היא ביצוע סוחף ומרגש שמשלב בין מסר רוחני עמוק לבין איכות הפקה גבוהה.

הסינגל 'מי חכם' מצטרף לשורת סינגלים חדשים שיצאו לאחרונה בעולם המוזיקה החסידית, ומציע חוויית האזנה שונה ומיוחדת. עיצוב העטיפה בוצע על ידי SDR, שיצר מראה ויזואלי מושך ומקצועי המשקף את המסר המיוחד של השיר.