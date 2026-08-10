עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה: לכבוד יום השנה ה-47 להסתלקותו של כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר, רבינו יואל בן הרה"ק חנניה יו"ט זי"ע, משיק הזמר והיוצר מוטי אילוביץ' את הסינגל 'הגיבור הגדול' - יצירה שמביאה לידי ביטוי תפילה נדירה ומפעימה מתוך כתביו הקדושים של הרבי. בניגוד לסינגלים רבים שנשענים על נוסחאות מוכרות, השיר הזה מגיע ממקום עמוק של הוקרה לגיבור השקט - היהודי העובד.

היצירה עומדת על גדולתו של היהודי ה"עובד", הגיבור השקט היוצא מחמימות הבית והבית-מדרש אל רשות הרבים, כדי להתמודד עם עול הפרנסה, לחצי העולם ומאבקי היומיום. הרבי מסאטמר זי"ע, שנודע כעמוד התורה והחסד, ראה בעיני רוחו את המאבק היומיומי של כל יהודי המנסה לשמור על קדושתו תוך כדי השתכרות פרנסה. התפילה המיוחדת שבליבת השיר מדברת על אותו יהודי שאינו מניח לאתגרי העולם לפגוע בקדושתו.

המסר המרכזי של השיר הוא פשוט אך עמוק: הוא שב לביתו כשהוא נושא עמו את עייפות היום המייגע, אך אמונתו זכה, לבו קשור לבורא ומלא קדושה, וכוחותיו מתחדשים מתוך הידיעה כי גם העבודה הכנה והישרה שלו היא בעצמה עבודת הבורא. זוהי הודעה חזקה לכל אותם יהודים שיוצאים מדי יום ויום להתפרנס בכבוד, ומרגישים לעיתים שהם רחוקים מעולם התורה והתפילה.

את הלחן והמילים חתם מוטי אילוביץ' עצמו, שהצליח להפיח חיים חדשים בתפילה העתיקה. ההפקה המוזיקלית בוצעה על ידי אלי קליין ואיצי ברי, שיצרו יחד מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. ההקלטה נעשתה באולפני אברמי לונגר, המוכרים כאחד המקומות המובילים להקלטת מוזיקה חסידית. הפקת הווידאו הושקעה בידי SolBlum, עם אנימציה מיוחדת של מיילך מלבר ועיצוב עטיפה של VigiGee.

הסינגל מצטרף לשורה ארוכה של יצירות שיצאו לאור בימים האחרונים לכבוד ימי הילולא של גדולי ישראל. כפי שראינו בסינגל 'חסדים' של שייע גראס ומקהלת 'רוממו' לכבוד יומא דהילולא של הרבי מטאהש זי"ע, גם כאן מדובר ביצירה שמחברת בין המסורת החסידית לבין הפקה מוזיקלית מודרנית ומקצועית. התזמון של השחרור - יום השנה ה-47 להסתלקות - מעניק לסינגל משמעות נוספת ומזכיר את המשכיות הדרך של הרבי מסאטמר זי"ע.

הסינגל 'הגיבור הגדול' מצטרף לגל של יצירות חסידיות שיצאו לאור בתקופה האחרונה, כמו 'מזמור לתודה' של חיים מרדכי עקשטיין ומוטי גולדמן, שגם הוא מביא ניגון מסורתי של חסידי סאטמר בעיבוד עכשווי. המשותף לכל היצירות הללו הוא הרצון להעביר מסרים עמוקים של אמונה וקדושה דרך מוזיקה איכותית ונגישה, תוך שמירה על האותנטיות החסידית.