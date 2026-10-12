הסינגל שנולד מהכאב: 'ימים באים' - מסע מוזיקלי מהשבר לתקווה

בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה היהודית והחסידית, מקבל הקהל יצירה מיוחדת במינה: היוצר והזמר נתנאל כהן משיק את סינגל הבכורה שלו, 'ימים באים'. השיר, שנולד מתוך הכאב והשבר של שלוש השנים האחרונות, מביא מסר עמוק של כמיהה לרוחניות וחיבור לנשמה.

הסינגל מוקדש לזכר נרצחי הנובה ולזכר חיילי צה"ל הגיבורים שמסרו את נפשם על קידוש ה', ולפצועי המלחמה בגוף ובנפש. "אחרי השבר והאסון הגדול שהתרחש עלינו לפני כשלוש שנים ביום שמחתינו, וגבורתם ומסירות נפשם של אחינו הגיבורים במלחמה הקשה, מתעוררת בנו בעל כורחנו הנקודה האלוקית", מסר כהן על הרעיון שעומד מאחורי היצירה. השיר מבוסס על דברי הנביא עמוס: "הִנֵּה יָמִים בָּאִים, נְאֻם ה' אֱלֹקִים, וְהִשְׁלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ; לֹא רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא צָמָא לַמַּיִם, כִּי אִם לִשְׁמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה'". המילים הנבואיות הללו מקבלות משמעות חדשה בהקשר של התקופה הקשה שעבר עם ישראל.

- קליפ מילים: נתנאל לייפר 10 10 0:00 / 3:35 ( קליפ מילים: נתנאל לייפר )

"השבר דורש איחוי, הפילוג — איחוד. הבירור הקשה שבא בעל כורחינו הוא כמו בת קול הקוראת לנו לשוב לאוצרות שלנו, לאוצר הנמצא בתוכנו", הוסיף כהן. היצירה מבטאת את הכמיהה לרוחניות, את החיבור לנשמה ולה' יתברך, שמתעוררים דווקא מתוך הכאב והמשבר.

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הפרויקט המוזיקלי כולל צוות יוצרים מקצועי: את המילים לקח כהן מספר עמוס, והוא גם עומד מאחורי הלחן והשירה. על העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקד אורי כלטוב, שגם ביצע את הקלידים, התכנותים, גיטרות נוספות והקולות. על הגיטרות הופקד רוי כהן, על התופים אורי ויצמן, על הבס איתמר כרמי ועל המיתרים גיה שיק. המיקס והמאסטר בוצעו על ידי אורי יקותיאלי, וההקלטה התבצעה באולפן M10 של אורי כלטוב. קליפ המילים בהפקתו של נתנאל לייפר.

השיר מסתיים במסר של תקווה לימות המשיח: "לֹא יִשָּׂא גּוֹי אֶל גּוֹי חֶרֶב, וְלֹא יִלְמְדוּ עוֹד מִלְחָמָה. וּמָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת ה'". הפרויקט מצטרף לשורה ארוכה של יצירות מוזיקליות שיצאו לאור בתקופה האחרונה, כשכל אחת מהן מביאה מסר ייחודי משלה מתוך הכאב והתקווה של התקופה.

בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים נוספים בעולם המוזיקה החסידית והיהודית, ביניהם השיר 'New Day Will Rise' לזכר נופלי 7 באוקטובר, סינגל הבכורה 'אבי נתן' של אלעזר יפרח, והסינגל 'המאורות הגדולים' של קובי ברומר. כל אחת מהיצירות הללו מביאה נקודת מבט שונה על המציאות המורכבת שבה אנו חיים.