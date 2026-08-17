עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה: הזמר והיוצר נותי רובין משיק את הסינגל החדש 'וטהר ליבנו' - ביצוע פופ חסידי אנרגטי וסוחף שמעניק פרשנות מודרנית למילים מן המקורות. הפרויקט, שמגיע לאחר הצלחת אלבום הבכורה 'אין דיין הענט' והלהיט 'דאגה מניין', מציג גישה מוזיקלית רעננה ומפתיעה לתפילה המוכרת.

בניגוד לביצועים השקטים והמסורתיים של 'וטהר ליבנו', רובין בחר בגישה שונה לחלוטין. העיבוד החדש מביא קצב מקפיץ ואנרגיה מתפרצת, תוך שמירה על העומק הרוחני של המילים. כידוע, בעולם מלא ברעש ובהסחות דעת, השיר מזכיר לנו שטהרת הלב מגיעה דווקא מתוך שמחה וחיוניות, ולא רק מתוך רצינות.

את הלחן יצר איצי וולדנר, שהצליח להעניק למילים העתיקות ביטוי מוזיקלי עכשווי ונגיש. וולדנר, המוכר כמלחין ויוצר מבוקש בעולם המוזיקה החסידית, בחר בגישה פופית שמדברת אל הדור הצעיר תוך שמירה על האותנטיות. הניגון נושא בתוכו את המסר המרכזי: לא משנה לאן החיים לוקחים אותנו ואילו אתגרים ניצבים בדרכנו, אנו מבקשים מהשם דבר אחד - לשמור על הלב שלנו טהור, אמיתי ומחובר.

על העיבוד המוזיקלי והפקת הסינגל אמונו אולפני טייטלבוים, שיצרו מעטפת צלילית עשירה המשלבת בין אלמנטים חסידיים לבין הפקה פופית מודרנית. את המיקס והמאסטרינג ביצע יענקי כהן, שהעניק לשיר צליל מלוטש ואיכותי. העיבוד שומר על האיזון המושלם בין מסורת לחדשנות, תוך הדגשת המסר הרוחני של היצירה.

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הפרויקט מצטרף לשורה של סינגלים חדשים שהושקו לאחרונה בעולם המוזיקה החסידית. בדומה ליהודה גרין עם 'שובו אלי' ולאייל בוגט עם 'רוצה רק אותך', גם רובין בחר להעניק לקהל יצירה שמשלבת בין עומק רוחני לבין נגישות מוזיקלית. כל אחד מהאמנים מביא את הגישה המוזיקלית שלו - רובין עם הפופ האנרגטי, גרין עם הקצב המרומם, ובוגט עם השילוב של דיפ האוס וחסידיות.

המסר של 'וטהר ליבנו' פשוט ומדויק: בעולם שבו אנו מתמודדים עם אתגרים רבים, התפילה לטהרת לב היא הבקשה המרכזית שלנו. השיר מזכיר לנו שהדרך לשמור על הלב טהור ומחובר עוברת דרך שמחה, אנרגיה וחיוניות - ולא רק דרך רצינות וכובד ראש. רובין מצליח להעביר מסר זה בצורה מוזיקלית סוחפת שמזמינה את המאזין להצטרף למסע של טהרה ושמחה.