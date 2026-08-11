עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע יצירה מרעננת במיוחד: הזמר והיוצר אופיר אלחייני משיק ביצוע חדש לפיוט המוכר 'לך אלי תשוקתי', בעיבוד טכנו חדשני שמעניק צבע שונה לחלוטין למילות הקודש המרגשות. הסינגל, שמגיע בתזמון מדויק לקראת חודש אלול והימים המיוחדים הקרבים אלינו, מציע חוויית האזנה שמשלבת בין המסורת העמוקה לבין סאונד עכשווי וסוחף.

בניגוד לביצועים המסורתיים של הפיוט, אלחייני בחר בגישה מוזיקלית שונה לחלוטין - עיבוד טכנו שמביא את המילים העתיקות אל העולם המודרני. הפיוט, שמילותיו של רבי אברהם אבן עזרא והלחן המוכר של יאיר גדסי ולחן מרוקאי עממי, זוכה כעת לפנים חדשות דרך הפקה מוזיקלית עכשווית ומקצועית.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצעו אוהד זכאי ואופיר אלחייני עצמו, שיצרו יחד מעטפת צלילית ייחודית. השילוב בין הקצב הטכנו האנרגטי לבין מילות הפיוט המרגשות יוצר חוויה מוזיקלית שונה מהמוכר - סאונד שמכוון ישר ללב אך גם לרגליים. העיבוד משלב אלמנטים אלקטרוניים עם כלי נגינה מסורתיים, ומעניק לשיר נופך של חידוש תוך שמירה על העומק הרוחני.

הסינגל מגיע כשנה וחצי לאחר צאת אלבום הבכורה של אלחייני, שאת רובו כתב, הלחין ואף עיבד והפיק מוזיקלית. כעת, כשהוא עובד על אלבומו השני, בוחר אופיר לשתף את הקהל בביצוע מיוחד זה לקראת חודש אלול. "אהובים, בע"ה דברים טובים בדרך", כותב אלחייני. "נרגש לשתף אתכם בביצוע מיוחד שלי לפיוט האהוב עליי, שהמילים שלו מרגשות אותי בכל פעם מחדש".

האלבום השני, שאופיר עובד עליו בימים אלו, כולל בתוכו שיתופי פעולה רבים הן מבחינת הכתיבה וההלחנה, והן מבחינת ההפקה והעיבודים המוזיקלים. הסינגל 'לך אלי תשוקתי' מהווה טעימה ראשונה מהכיוון המוזיקלי החדש שאלחייני בוחר - שילוב בין מסורת לחידוש, בין קודש לעכשווי.

"בצבע קצת אחר ממה שכולנו מכירים", מסביר אלחייני על הבחירה בעיבוד הטכנו. "לקראת חודש אלול המיוחד הבא עלינו, תתכוננו לעוד המון הפתעות. מחכה לתגובות שלכם". המסר ברור - זוהי רק ההתחלה של תקופה מוזיקלית חדשה עבור הזמר, שמבטיח עוד שירים חדשים ופרויקטים מרגשים בדרך.

הבחירה בפיוט 'לך אלי תשוקתי' דווקא לקראת חודש אלול אינה מקרית. מילות הפיוט, שנכתבו על ידי רבי אברהם אבן עזרא, מבטאות כמיהה עמוקה לקרבת ה' - נושא שמתחבר באופן מושלם לאווירה הרוחנית של ימי הרחמים והסליחות. הלחן המוכר של יאיר גדסי, שהפך לאחד הניגונים המזוהים ביותר עם הפיוט, מקבל כעת פנים חדשות דרך העיבוד החדשני.

אלחייני, שהוכיח כבר באלבום הבכורה שלו את יכולותיו כיוצר ומפיק מוזיקלי, ממשיך לפרוץ גבולות בז'אנר החסידי. הסינגל החדש מצטרף לשורה של יצירות חדשות שמשיקים זמרים חסידיים בתקופה זו, כשכל אחד מביא את הגישה המוזיקלית הייחודית שלו. בעוד זמרים אחרים בוחרים בעיבודים מסורתיים יותר, אלחייני מעז ללכת בדרך שונה - ולהביא את המסורת אל העולם המודרני בצורה מרעננת ומקורית.