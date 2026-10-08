פרשת השבוע פוגשת את רבי נחמן: 'פרשת השבוע ברגאיי' יוצאת לדרך

היוצר והזמר רון אהרן קרס בשיתוף עם הזמר נאור נאנו שמעוני מ"גרוב סגול" יוצאים בימים אלה בפרויקט מוזיקלי שבועי חדש בשם "פרשת השבוע ברגאיי". המיזם החדש מבקש ליצור חיבור ייחודי בין פרשת השבוע, תורת רבי נחמן מברסלב ומוזיקת רגאיי יהודית.

במסגרת הפרויקט יפורסם מדי שבוע שיר חדש, המוקדש לפרשת השבוע ומבוסס על רעיון או נקודה מתורת רבי נחמן מברסלב. השירים נועדו לקחת רעיונות עמוקים מתורתו של רבי נחמן ולהגיש אותם בצורה מוזיקלית, קצרה ונגישה. המוזיקה משלבת בין תוכן תורני לבין סגנון הרגאיי המזוהה עם יצירתו של קרס. "בכל שבוע לקחת נקודה אחת מהפרשה ומתורת רבי נחמן, להפוך אותה לשיר קצר, ולתת לאנשים משהו לחשוב עליו ולקחת איתם לשבוע החדש", מסר קרס על המטרה שמאחורי היצירה. הסדרה צפויה להתפרסם מדי שבוע, כאשר בכל פעם יעסוק השיר בפרשה החדשה ובנקודה נוספת מתורת רבי נחמן.

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השיר הראשון בסדרה עוסק בפרשת בראשית ובשאלת תכלית הבריאה. "בפרשת בראשית, מסופר ההתחלה / איך השם יתברך, בראשית ברא / צמצום ועוד צמצום, מציאות של הסתרה / וכל זה כדי, שתהיה לנו בחירה", נפתח השיר. היצירה עוסקת בסיפור בריאת העולם ובמתן הבחירה לאדם וחוה בגן עדן.

השיר מביא את תורתו של רבי נחמן על תכלית הבריאה. "ראשית יש לברר, מה תכלית הבריאה / מורכבות כה גדולה, כדי לאפשר בחירה / יש אומרים שזה בשביל, שכר עולם הבא / אבל רבינו מכוון, לתודעה של אהבה", מובא בשיר. על פי רבי נחמן, תכלית הבריאה היא שיאהבו אותו עימו מזה העולם - לאהוב את עצמו עם השם יתברך.

היצירה מדגישה את עניין הבחירה החופשית כתנאי הכרחי לאהבה אמיתית. "כשמצמידים למישהו אקדח לרקה / ומכריחים אותו לפתח אהבה / אהבה לא תהיה, אלא פחד ויראה / ויתפספס פה עומק, העניין של הבריאה", נכתב בשיר. המסר המרכזי הוא שבשביל קשר של אהבה, צריך להיות כוח הבחירה - "זה לא רק אני, אלא גם האל / גם הוא בחר, בעמו ישראל".

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל 'וטהר ליבנו' של הפרויקט של רביבו, השיר 'שלל צבעים' של שי עזאני והדואט 'טאטע' של אהרל'ה סאמט ושרוליק קלצקין. החיבור בין תוכן תורני למוזיקה עכשווית ממשיך להוות מגמה מרכזית בעולם המוזיקה היהודית.