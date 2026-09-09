סנדי דינקל בסרטון מיוחד שיחבר אתכם לאלול: 'אלול איז גוט' 

בעיצומם של ימי אלול, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הזמר סנדי דינקל משיק סרטון קצר וממוקד המציג את המשנה החסידית על חודש אלול - 'אלול איז גוט', 'אלול זה טוב'. הפרויקט, שמגיע בדיוק בתקופה זו של השנה, מציע זווית ייחודית על ימי הרחמים - זווית של אהבה, קירבה וחיבור.

המשנה החסידית שעליה מבוסס הסרטון מדברת על 'המלך בשדה' - תקופה שבה המלך קרוב ונגיש וכל אחד יכול לפגוש אותו ולהתקרב אליו. זהו מסר מרכזי בחסידות על חודש אלול, המציג את התקופה לא רק כזמן של דין ופחד, אלא כהזדמנות מיוחדת לקירבה אמיתית.

'לצד האימה והיראה, החסידות הדגישה והתמקדה את הפוטנציאל הרוחני והחיובי שיש בימים האלה', מסר דינקל. 'ואת המסר החשוב הזה רציתי להעביר, בתקווה שיש מי שזה יעזור לו להתחבר לאווירה מתוך אהבה'.

הבחירה להתמקד בצד החיובי והמלא תקווה של התקופה משקפת גישה חסידית עמוקה. במקום להדגיש את הפחד מיום הדין, דינקל בחר להעביר מסר של חיבור ואהבה - הרעיון שאפשר ורצוי להתקרב לבורא עולם מתוך שמחה ואמונה, ולא רק מתוך יראה.

הסרטון מגיע בתקופה שבה רבים מחפשים חיבור עמוק יותר לימים הנוראים. דינקל מצליח להעביר את המסר החסידי בצורה נגישה ומרגשת, תוך שמירה על העומק הרוחני של התקופה. הפרויקט מצטרף לגל של יצירות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת הימים הנוראים, כשכל אחת מהן מציעה זווית שונה על התקופה.

את הקונספט, העיבוד והמיקס יצר יענקי כהן, שעבד יחד עם דינקל על המילים. הלחן מיוחס לבעש"ט הקדוש, מה שמעניק לפרויקט ממד נוסף של חיבור למסורת החסידית העתיקה. השילוב בין המסורת לבין הביצוע העכשווי יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית המדברת אל הלב.

הפרויקט של דינקל מצטרף למגוון רחב של יצירות מוזיקליות שהושקו לקראת הימים הנוראים. בימים האחרונים יצאו לאור סינגלים חדשים של ישי ריבו וזושא, מנדי פורטנוי, מאיר נוסנצווייג ועוד. כל אחד מהם מציע זווית שונה על התקופה, אך כולם חולקים את הרצון לחבר את הקהל לעומק הרוחני של ימי הרחמים.

המסר של דינקל - שאפשר להתקרב לבורא עולם מתוך אהבה ושמחה, ולא רק מתוך פחד - מהדהד במיוחד בתקופה זו. הסרטון הקצר והממוקד מצליח להעביר רעיון עמוק בצורה נגישה, ומזכיר לכולנו שאלול הוא אכן זמן של קירבה מיוחדת.