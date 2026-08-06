עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע יצירה שונה לחלוטין מהמוכר - שלמה חיים שאער, הזמר והיוצר החב"די, משיק את הסינגל 'הלב שלי - שלך', יצירה אישית וחשופה במיוחד שנכתבה מתוך תקופה סוערת ומורכבת בחיים. בניגוד לסינגלים רבים שנשענים על נוסחאות מוכרות, השיר הזה מגיע ממקום אמיתי של כאב, חיפוש ותשובה - ומדבר ישירות אל הלב.

השיר נולד בתקופה שבה תחושת האובדן והמרחק הייתה כמעט בלתי נסבלת. כשהלב קורס תחת העומס והנטייה הטבעית היא לברוח - להנאות רגעיות, לפיתויי העולם הזה, למקומות שנדמה כי יביאו שכחה - דווקא אז מגיעה ההבנה העמוקה והפשוטה ביותר: הלב שלי שייך ורוצה לאבא. זוהי זעקה של אדם המרגיש שהעולם גדול עליו, אך מתוך נקודת השפל בוקעת ההכרה כי הקשר עם הבורא מעולם לא נותק באמת.

מסע של נפילה ועלייה

המבנה של השיר משקף בדיוק את המסע הרוחני שעובר כל אדם. הבית הראשון מייצג את הנפילה ואת נקודת השפל: "לאחרונה אני מרגיש רחוק ממך, ללא דרך חזרה". המילים הפשוטות והישירות נוגעות בנקודה הכואבת שכולנו מכירים - תחושת הניתוק, המרחק, הפחד שאין עוד תקווה. אך הפזמון מביא את המהפך: "אבא יודע שאתה פה איתי רוצה בטובתי אני מרגיש אותך תראה את הלב שלי, עכשיו הלב שלי שלך".

הבית השני של השיר הוא כבר תנועה עזה של תשובה והתחדשות - תנועה המהדהדת באופן מושלם את מהותו של חודש אלול. "שמעתי שאתה מושיט יד לכל אדם שבא," מביע השיר את האמונה התמימה והיוקדת ברחמיו של הבורא. אין זו תשובה מתוך פחד או אשמה, אלא תשובה מאהבה - קבלה עצמית שמובילה לצמיחה: "למרות שנפלתי, אני אקום חזק יותר."

הקריאה 'אבא' - קול השופר הפנימי

הקריאה הפשוטה והישירה "אבא" לאורך השיר מקבלת משמעות מיוחדת בעת הזו. כפי שקול השופר בחודש אלול אינו זקוק למילים אלא מבטא זעקה פשוטה ונטולת גינונים של הלב, כך גם הקריאה בשיר היא קריאה של בן אל אביו - קריאה שבוקעת את כל המסכים והמחיצות. המסר המרכזי העולה מן היצירה הוא שאין מקום נמוך מדי או רחוק מדי שאליו אור האהבה והמחילה אינו יכול להגיע.

השיר מזכיר לכל אחד מאיתנו, בפרט בימים אלו של חשבון נפש, שגם אם תעינו בדרכים צדדיות, הדרך חזרה תמיד פתוחה. היד מושטת, והלב שייך לבוראו. שלמה חיים שאער מצליח לשלב בין כתיבה אישית ומלאת כנות לבין לחן, עיבוד וביצוע שפורטים בדיוק על מיתרי הנשמה. הוא מעניק נחמה עמוקה - והמון אמונה, בדיוק מה שהלב זקוק לו בימים אלו.

הפקה מוזיקלית מרגשת

את המילים והלחן יצר אביתר רון, שהצליח להעניק לסינגל את האופי האישי והחשוף שלו. את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע אפי שיינר, שיצר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת המשלימה את המסר העמוק של השיר. הקולות והמקהלה בביצועם של דוידי פרימק, לוי יצחק שאער ואפי שיינר מעניקים לשיר עומק נוסף ותחושה של חיבור קהילתי.

את הקליפ המלווה יצרו לוי פרטוש ודוד מיכאלי, ועיצוב העטיפה בוצע על ידי אברי בן מרדכי מ-BM STUDIO. השילוב בין כל האלמנטים יוצר חוויה מוזיקלית שלמה שמתאימה במיוחד לאווירת חודש אלול - תקופה של מהרהורי תשובה, חיפוש עצמי וחשבון נפש עמוק.