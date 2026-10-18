אושי רוזנבאום בסינגל חדש שיעצור אתכם: 'יא ס'גוט'!

בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית, משיק הזמר והיוצר אושי רוזנבאום את הסינגל החדש שלו - 'יא ס'גוט'. השיר, שיצא לאור היום (ראשון), מביא מסר עמוק ומרומם על האמונה שהשם עושה הכול, ועל היכולת למצוא את הטוב גם בזמנים הקשים ביותר.

הסינגל החדש מתמקד במסר מרכזי: העולם מתקרב ליום שבו כולם ידעו שיש אלוהים בעולם. אנחנו כעם הנבחר מאמינים ויודעים שהשם עושה הכול. גם כשיש זמנים קשים בחיים, אנחנו מחפשים ומצליחים למצוא את הטוב. מתוך האמונה הזו, אנחנו עוצרים הכל וצועקים להשם: 'הייליגע באשעפער איך שריי אויס הויך, הייליגע באשעפער איך זאג דיר שכוח, יא ס'גוט יעדע מינוט!' - בורא עולם הקדוש אני צועק, כן, הכל טוב בכל דקה, אבא תודה.

10 10 0:00 / 2:54