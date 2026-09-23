בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות לקראת חג הסוכות הבעל"ט, מקבל הקהל יצירה מיוחדת במינה - שיר שנולד מתוך חיבור אישי עמוק לימי החג המיוחדים. המילים, שנכתבו בימים אלה, מביאות מסר נוגע ללב על הקשר בין האדם לבוראו בתקופה המיוחדת של חג הסוכות.

"בימי הדבש של החודש השביעי נגלה לי הקדוש-ברוך-הוא בקישוט ילד בסוכה, בסדין הלבן ובריקודי הערב", כך נפתחת היצירה המרגשת. המילים מתארות את החוויה הייחודית של החג, שבו הקדושה מתגלה בפשטות ובשמחה של הרגעים היומיומיים. השיר ממשיך ומתאר את התחושה המיוחדת של ימי החג: "בימים אלה התשוקה והלב כ"כ קרובים שאין פירוד והכלים נעשים אור ממש". המילים מבטאות את הקרבה הרוחנית המיוחדת שמאפיינת את חג הסוכות, שבו האדם חש קשר הדוק במיוחד עם בורא עולם.

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היצירה עוסקת גם בפער שבין ימי החג לשאר ימות השנה. "דווקא אז אני כואב את הפער בינם לשאר ימות שנה בהם הקדושה מעומעמת וצריכים לחפש אותה הרבה כדי שתופיע", נכתב בשיר. המילים מבטאות את הכמיהה לשמר את החוויה הרוחנית של החג גם לאחר סיומו.

"ופתאום בחג הכל עולה מן המצולה אל האור", ממשיכות המילים ומתארות את השינוי המיוחד שמתרחש בימי החג. השיר מביע את התקווה שהחוויה הרוחנית של החג תישאר עם האדם גם לאחר מכן: "מאחל לכולנו שבחג הזה נחוש שנאהבים אנחנו, ותיוותר בנו מחווית העטיפה האלוהית ללילות ארוכים אחרים".

מילות השיר עצמן מביאות ביטוי פיוטי לקשר בין האדם לבוראו: "יָהּ בְּצֵל כַּפּוֹת תְּמָרֶיךָ / אַתָּה סֻכָּתִי וְקִשּׁוּטַי וּסְדִינַי / יָהּ בְּצֵל רַכּוֹת יָדֶיךָ / אַתָּה תְּשׁוּקָתִי רַעְיוֹנַי וְלִבִּי". המילים משלבות את סמלי החג - הסוכה, הקישוטים והסדין - עם הביטוי לקשר הרוחני העמוק.

השיר ממשיך ומתאר את המסע הרוחני של האדם: "אַתָּה תִּקְוָתִי / לֵילוֹת שְׁטוּפֵי זֵעָה / מָתַי כְּבָר מִצְוָה נֵר / אוֹר תּוֹרָה?". המילים מבטאות את הכמיהה לאור הרוחני, ואת השמחה כשהוא מתגלה: "אַתָּה שִׂמְחָתִי / לֵילוֹת בֵּית שׁוֹאֵבָה / תָּשׁוּב תְּחַיֵּנוּ / תַּעֲלֵנוּ מִמְּצוּלָה".

היצירה מסתיימת בבקשה לחסות אלוהית: "יַחְבִּיאֶנּוּ / תַּחַת כַּנְפֵי הַשְּׁכִינָה / יַסְתִּירֶנּוּ / צֵל יָדוֹ". המילים מבטאות את הרצון להמשיך ולחוות את הקרבה האלוהית שמתגלה בימי החג.

השיר מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאוויר העולם בימים האחרונים לקראת חג הסוכות. יואלי דוידוביץ השיק אלבום ראשון בקריירה בשם "עננים", חיים גרין משיק סינגל בשם "זמן שמחתנו", ועוד זמרים רבים מביאים יצירות חדשות המוקדשות לשמחת החג.