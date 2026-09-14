בעיצומן של ההכנות האחרונות לקראת השנה החדשה ותפילות ראש השנה הממשמשות ובאות, מקבל הקהל מתנה מוזיקלית מיוחדת: בעל המנגן יענקי ווליגער משיק ביצוע מחודש, נוגע וייחודי ליצירה הסוחפת 'יום הדין'. השיר, שבוצע במקור על ידי מוטי וויזל ונמואל בלחנו של משה פלד, מקבל כעת חיים חדשים בעיבוד מוזיקלי עשיר ומרגש.

הפרויקט החדש מגיע בדיוק בתקופה שבה כל אחד מאיתנו מתכונן לעמוד לפני בורא עולם. 'כאשר בעל התפילה ניגש לפני העמוד, תפילתנו ובקשתנו שתפילתו תבקע שערי שמים', נמסר מהפרויקט. 'שהקב"ה ישמע את שוועתנו וישפיע עלינו שנה טובה ומתוקה'. את העיבוד המוזיקלי והמיקס ביצע אברומי לונגר, שהעניק לשיר מעטפת צלילית עכשווית תוך שמירה על העומק הרוחני של היצירה המקורית. ההפקה וההפקת שירה בוצעו על ידי מנדי פעקטה, שידע להוציא את המיטב מהלחן ומהביצוע.

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הקליפ המלווה את השיר צולם ונערך על ידי Two Tone, והעיצוב הגרפי של העטיפה בוצע על ידי לעזר דרזנר. הפקת הווידאו מצליחה להעביר את האווירה הרוחנית של התקופה ומעניקה ממד ויזואלי לחוויה המוזיקלית.

תיעוד מקומם: עבודות בשכונה החרדית בעיצומו של ראש השנה קובי ישראל | 16:20

הסינגל מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה לקראת הימים הנוראים. בימים האחרונים השיקו זמרים ויוצרים רבים שירים חדשים המתחברים לאווירה הרוחנית של התקופה, כשכל אחד מביא את המסר שלו בצורה ייחודית.

המסר המרכזי של השיר נוגע בליבו של כל יהודי בתקופה זו: 'יהי רצון שקולותיהם של כלל ישראל ירעישו עולמות, ונזכה כולנו להיכתב ולהיחתם בספר החיים – לשנת בריאות, שמחה, שפע ושלום'. זהו מסר שמדבר ישירות אל הלב ומחבר אותנו לעומק הרוחני של ימי הדין.

הביצוע החדש של ווליגר מצטרף לפרויקטים מוזיקליים נוספים שיצאו לאור בימים האחרונים. הזמר ישי ריבו שיתף פעולה עם הצמד היהודי אמריקאי זושא בשיר 'דרך העושים מאהבה', מאיר נוסנצווייג השיק את 'רצון', ומנדי פורטנוי הציג סינגל אלקטרוני חדש 'אבינו מלכנו'. כל אחד מהפרויקטים הללו מביא זווית ייחודית על התקופה הרוחנית שאנו עוברים.

הקרדיטים המלאים של הפרויקט: לחן - משה פלד, ביצוע במקור - מוטי וויזל ונמואל, הפקה והפקת שירה - מנדי פעקטה, עיבוד מוזיקלי ומיקס - אברומי לונגר, קליפ צולם ונערך - Two Tone, עיצוב עטיפה - לעזר דרזנר.