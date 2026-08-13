"מרחם": יענקי דסקל, מקהלת מלכות וארי קראוס בסינגל מרגש לאלול

עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה לקראת ימי הרחמים: אברימי גולדשטיין משיק את "מרחם" - סינגל עוצמתי ומרגש בביצועו של הזמר יענקי דסקל, יחד עם מקהלת מלכות, חסידימלעך וילד הפלא ארי קראוס. הפרויקט, שמגיע בתזמון מדויק לפתחם של ימי הסליחות וחודש אלול, מביא מסר עמוק של ציפייה לרחמים מהקדוש ברוך הוא.

בניגוד לסינגלים רבים שנשענים על מילים עכשוויות, "מרחם" שואב את עוצמתו ממקורות קדומים ועמוקים. המילים לקוחות מדברי חז"ל במדרש רבה, מתוך המעשה הידוע של רבי תנחומא ובני עירו שהתפללו לגשמים. רבי תנחומא יצא ואמר להם: "הִתְמַלְאּו רַחֲמִים אֵלּו עַל אֵלּו וְהַקָּדֹושׁ בָּרּוך הּוא מִתְמַלֵא עֲלֵיכֶם רַחֲמִים". השיר גם משלב מילים מספר "אורחות צדיקים" בשער השמחה: "שידע בידיעה ברורה כִי הָאֱלֹוקִים מְרַחֵם עַל הָאָדָם יֹותֵר מִכָּל מְרַחֵם וְהּוא מַשְׁגִיחַ עָלָיו בְסֵתֶר ּובַגָּלּוי".

את הלחן המרטיט יצר המלחין אריאל דהרי, שהצליח להעניק למילים העתיקות ביטוי מוזיקלי עכשווי ונוגע ללב. ההפקה המוזיקלית זוכה לעיבוד מרהיב של בני לאופר, שיצר מעטפת צלילית עשירה המשלבת בין מסורת לחדשנות. לצד עיבודו של לאופר, תרם פנחס ביכלר עיבוד קולי מיוחד שמעצים את המסר הרוחני של השיר.

הביצוע של "מרחם" מציג שיתוף פעולה מרשים בין דורות ובין כוחות יצירתיים שונים. יענקי דסקל, הזמר המוביל, מלווה במקהלת מלכות שמעניקה לשיר עומק ווקאלי מיוחד. מקהלת הילדים חסידימלעך מוסיפה שכבה של תמימות וטוהר, בעוד שילד הפלא ארי קראוס מעניק לרצועה נגיעה של קסם צעיר. השילוב בין הקולות השונים יוצר הרמוניה עשירה שמעבירה את המסר המרכזי - הקשר הבלתי נפרד בין רחמים שבין אדם לחברו לבין רחמי שמים.

ההפקה המוזיקלית של "מרחם" כוללת את מיטב הנגנים בתעשייה. על הכינורות ניגנה הסימפוניה של בני לאופר, שגם ניגן בפסנתר. אבי סינגולדה ביצע את הגיטרות, אלון הלל את הגיטרה בס, ודקל דביר את התופים. חגי שלום הוסיף את קרן היער, שמעניקה לשיר נגיעה של חום ועומק. על המיקס והמסטרינג חתום המפיק אודי דמארי, שהצליח ליצור סאונד מלוטש ומקצועי.

התהליך היצירתי של "מרחם" עבר דרך מספר אולפנים מובילים. מיכאל צי, חיים בנט, חנוך מנלה ומיכאל ויינברגר תרמו כל אחד את חלקו בהקלטה והפקה. העטיפה הגרפית של הסינגל נוצרה על ידי שמעון רוכמן, שהצליח לתרגם את המסר הרוחני לביטוי ויזואלי מרשים.

המסר המרכזי של "מרחם" מתחבר ישירות לימי הרחמים והסליחות שלקראתם אנו עומדים. השיר מזכיר לנו שהקדוש ברוך הוא מרחם על האדם יותר מכל מרחם, ומשגיח עליו בסתר ובגלוי. המילים מעוררות אמונה, ביטחון וקרבת אלוקים - בדיוק מה שנדרש בימים אלו של התעוררות והכנה לימים הנוראים.