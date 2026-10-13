יענקי הוכהייזר משיק מחרוזת הודאה מרגשת - תודה על כל רגע ורגע

במירוץ החיים המטורף והעמוס, קל מאוד לשקוע בשגרה השוחקת או להישבר ברגעים מאתגרים. אך דווקא אז אנו נדרשים לעצור ולזהות את חסדי ה' המלווים אותנו בכל פסיעה. מתוך תחושה עמוקה זו, מגיש בעל המנגן יענקי הוכהייזר פרויקט מוזיקלי ייחודי ומרומם: "מחרוזת הודאה".

המחרוזת החדשה מאגדת בתוכה פנינים מוזיקליים ויצירות פאר עוצמתיות מבית היוצר של השמות הגדולים ביותר בעולם המוזיקה החסידית. מדובר ביצירה שמזמינה את המאזין להתנתק לרגע משאון היומיום, למצוא את נקודות האור, ולשיר יחד מתוך קירות הלב שיר שבח והודיה להקב"ה על כל הטוב אשר גמלנו. הפרויקט מצטרף לגל של השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל 'ימים באים' של מתי שריקי עם מסר של שמחה ותקווה, שיר החתונות 'בזה הבית' של ישראל פרידמן ואליה חבה, והסינגל 'תמיד' של יחיאל גיניגר, מנדי ג'יי וחיים גרין.

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המחרוזת כוללת ארבעה שירים מרכזיים: 'חסדי השם' של נפתלי קמפה מאלבום "ליבי", 'חזק' של בערי וועבער מאלבום "בעזרת השם יתברך", 'מי כמוך' של שואלי וואלדנר מאלבום "טוב השם", ו'מודים אנחנו' של ר' שלמה טויסיג מאלבום "מודים אנחנו". השילוב בין היצירות השונות יוצר חוויה מוזיקלית מגוונת ועשירה.

על ההפקה המוזיקלית עמד צוות מקצועי מהשורה הראשונה: העיבוד המוזיקלי בוצע על ידי מנחם פרידמן, הפקת השירה הופקדה בידי חזקי פיש באולפני דיינמיק, התופים בוצעו על ידי אהרן ברק, הגיטרות על ידי אבי סינגולדה, והמיקס והמאסטרינג בוצעו על ידי מנחם פרידמן. עיצוב העטיפה נעשה על ידי שימי עקשטיין.

הפרויקט מצטרף למגמה רחבה יותר של יצירות מוזיקליות שעוסקות בהכרת תודה ואמונה. בתקופה האחרונה הושקו גם מחרוזות חופה של משה דוד וייסמאנדל ואלחנן ענבל, וכן סינגלים נוספים שעוסקים בחיזוק האמונה והתודה לה'.

המחרוזת מזמינה את המאזינים לעצור לרגע, להתבונן בחסדי ה' הקטנים והגדולים שמלווים אותנו מדי יום, ולהודות על כל נשימה ונשימה. בעידן של ריצה מתמדת ולחצים רבים, הפרויקט מציע רגע של התעלות והתחברות לנקודה הפנימית של הכרת הטוב.