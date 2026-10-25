בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית, משיק הזמר הצעיר ישראל גולדרייך את הסינגל החדש שלו - 'כנשר'. השיר, שיצא לאור היום (ראשון), מביא סיפור אישי ומרגש במיוחד: רגע של אמונה בחדר ניתוח שהפך למסע מוזיקלי מלא משמעות.

הסיפור מתחיל לפני כחמש שנים. בגיל 7.5, בעקבות נפילה שגררה שבר מורכב, הובהל ישראל לניתוח חירום ברמב"ם. רגע לפני ההרדמה, התעורר דיון בלתי צפוי: הצוות הרפואי ביקש להסיר את הציצית, אך הילד התעקש. "את הציצית איני מוריד, זו השמירה שלי", הבהיר בנחישות. הפשרה שהושגה - לגלגל את הציצית מעלה - הפכה למנהג קבוע בסדרת ניתוחים מורכבת שעברה עליו. בימי ההחלמה הארוכים, השמיע לו אביו את הקלאסיקה 'כנשר' של ר' משה גולדמן ז"ל. השיר, שמעביר מסר עמוק על אמונה ועל היכולת להתחזק גם בזמנים קשים, הפך לעוגן ולפסקול חייו של ישראל. "השיר הזה נותן לי כוח", משתף הזמר הצעיר, "אני מרגיש שהכול לטובה ומודה לבורא עולם, להוריי, למוריי ולכל מי שליווה אותי בדרך מהשיקום ועד לבמה".

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כעת, לרגל בר המצווה שלו, ישראל סוגר מעגל ומשחרר ביצוע מושקע ליצירה שליוותה אותו בדרך. מאחורי הפרויקט עומד תהליך הפקה מקצועי ומרשים. את ההפקה המוזיקלית ביצע מיכאל צי, בעוד שהעיבוד הופקד בידי דוד פינק. את הביצוע מלווה מקהלת 'מלכות' בניצוחו של פנחס ביכלר, ונבחרת נגנים מובילה שכוללת את ברק אהרן על התופים, אבי סינגולדה על הגיטרות, רפי דוידוב ונתן בירמן על החצוצרות, שחר לבנה על הטרומבון, יואלי צישינסקי וחבורתו על הכינורות וניצן עין הבר על כלי הנשיפה.

את המיקס ביצע חיים מוזס, ואת יצירת הווידאו בטכנולוגיית AI והעריכה ביצע יוסי בנט מבנט סושיאל. את הצבע ביצע הערשי סגל, הצילום בוצע על ידי שמילי שטרן וידידיה תדהר, ואת עיצוב העטיפה ביצע זעירא. השילוב בין הכוח הקולי של ישראל לבין ההפקה המקצועית יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית שמעבירה את המסר של אמונה, תקווה והודיה.

הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל החדש של נתי שבקס 'רחל' לכבוד הילולת רחל אמנו, שיר החופה המיוחד של אלי הרצליך 'תזכה אותי' עם קליפ בינה מלאכותית, והסינגל המרגש של שמעון לוי 'בוכה איתך'.

הלחן המקורי של 'כנשר' נוצר על ידי הרב משה גולדמן ז"ל, והביצוע החדש של ישראל גולדרייך מעניק לו פרשנות אישית ומרגשת. הסיפור האישי שמאחורי הבחירה בשיר הזה, יחד עם ההפקה המקצועית, הופכים את הסינגל החדש לפרויקט מיוחד במינו - שילוב של אמונה אישית, מסע החלמה ויצירה מוזיקלית איכותית.