עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע יצירה שונה לחלוטין מהמוכר: יושע פריעד, זמר ויוצר המוכר מבמות החתונות, משיק את סינגל הבכורה שלו - 'כאייל תערוג'. בניגוד לסינגלים רבים שנשענים על נוסחאות מוכרות, השיר הזה מגיע ממקום אמיתי של חיפוש אישי, תהליך פנימי ורצון להבין לעומק את המשל המוכר והחיבור שלו לקשר שלנו עם הקב"ה.

הסינגל נולד מתוך שאלה שליוותה את פריעד והרצון להבין לעומק את המשל של 'כאייל תערוג' והחיבור שלו לקשר שלנו עם הבורא. תוך כדי הלימוד והמחשבה משהו פתאום נפתח, והוא הבין שהנמשל הוא לא סתם הסבר - הוא תפילה פשוטה מהלב. בקשה שהנשמה שלנו תתגעגע לה' באופן הכי טבעי ועמוק. המטרה של השיר היא להפיח חיים חדשים במילים המוכרות, כדי שנוכל לא רק לשיר אותן אלא באמת להרגיש אותן.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע אפרים ברקוביץ', שהצליח להעניק לסינגל מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. ברקוביץ', שעבד עם מיטב האמנים בז'אנר, יצר יחד עם פריעד סאונד שמביא את העומק של הטקסט בגובה העיניים. ההפקה כוללת צוות מוזיקלי מהשורה הראשונה: נחמן דרייער על הגיטרות ואבי אבידני על התופים, שמעניקים לשיר את האנרגיה והעומק הרגשי המיוחד שלו.

השילוב בין הלחן המרגש של פריעד לבין ההפקה המקצועית של ברקוביץ' יוצר חוויית האזנה שונה - שיר שמדבר ישירות אל הלב ומזכיר לכל אחד מאיתנו את הכמיהה העמוקה של הנשמה לקשר אמיתי עם הבורא. כפי שמסביר פריעד, הרצון היה שהמילים המוכרות יקבלו נשמה חדשה, שנוכל לא רק לשיר אותן אלא באמת להרגיש את העומק שבהן.

הסינגל יוצא לאור בתזמון מושלם לתקופה שבה רבים מחפשים חיבור אמיתי ועמוק יותר. המסר הפשוט והישיר של 'כאייל תערוג' - שהנשמה שלנו צמאה לה' באופן טבעי ועמוק - מהדהד במיוחד בימים אלו. פריעד, שעבר תהליך אישי עמוק בדרך ליצירת השיר, מצליח להעביר את התחושה הזו גם למאזין.

מאחורי הפרויקט עומדים גם אנשי המדיה והשיווק של Blum Sol, שאחראים על הפצת הסינגל והבאתו לקהל הרחב. השילוב בין היצירה המוזיקלית האיכותית לבין הפקה מקצועית ושיווק נכון מעיד על רצינות הפרויקט והרצון להביא את המסר לכמה שיותר אנשים.

עבור פריעד, שליווה במשך שנים את שמחות החתונות, המעבר לשלב של סינגל בכורה מסמל צעד משמעותי בקריירה המוזיקלית. הבחירה להתחיל דווקא עם שיר כה אישי ועמוק מעידה על הכיוון שהוא בחר לקחת - מוזיקה שמגיעה ממקום אמיתי של חיפוש רוחני ורצון לחבר את המאזין למקורות היהודיים בצורה חדשה ומרעננת.

הסינגל 'כאייל תערוג' זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, ומציע למאזינים חוויה מוזיקלית שונה - שיר שמזכיר לנו שהמילים המוכרות יכולות לקבל משמעות חדשה כשאנחנו באמת מתחברים אליהן. כפי שמסכם פריעד, המטרה היא שנוכל לא רק לשיר את המילים אלא באמת להרגיש אותן ולחוות את הכמיהה העמוקה של הנשמה לקשר עם הקב"ה.