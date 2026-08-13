עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה לקראת הימים הנוראים: המוזיקאי, המלחין ובעל התפילה יוסי פאריינטי משיק את הסינגל 'קדשנו' - ביצוע מוזיקלי מרגש למילות התפילה המוכרות 'קדשנו במצותיך, תן חלקנו בתורתך... וטהר לבנו'. הסינגל, שמגיע בתזמון מדויק לימי ההכנה לקראת ראש השנה ויום הכיפור, מעניק לתפילה ביטוי מוזיקלי מלא כמיהה ושוועה מהלב.

בניגוד לסינגלים רבים שנולדים בתהליך מתוכנן מראש, הלחן של 'קדשנו' עבר מסע מיוחד. פאריינטי, שגדל בעיר התורה גייטסהד שבאנגליה, הלחין לאורך השנים ניגונים רבים אך נמנע מלהוציאם לציבור הרחב. את 'קדשנו' בחר כעת לשתף עם הקהל, לאחר שהלחן נולד מחדש דווקא בחג מתן תורה - תזמון שמעיד על הקשר העמוק בין היצירה לבין המסר הרוחני שהיא נושאת.

המסר המרכזי של הסינגל עולה מתוך מילות התפילה עצמן - 'קדשנו במצותיך, תן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך, שמחנו בישועתך, וטהר לבנו לעבדך באמת'. הטקסט, המוכר לכל מתפלל מתפילות השבת והחגים, מקבל כעת מעטפת צלילית חדשה שמדגישה את העומק של הבקשה - קדושה, חלק בתורה, שמחה בישועה וטוהר הלב. הלחן הנעים והאותנטי של פאריינטי מעניק למילים חיים חדשים, תוך שמירה על הרגש והכמיהה המקוריים.

הרקע לשחרור הסינגל דווקא בתקופה זו נובע מרצון עמוק לחבר את עם ישראל לתפילה משותפת. בתקופה מורכבת שעובר עולם התורה, בחר פאריינטי להעניק לציבור כלי רוחני שיכול לשמש כגשר בין הלב לבין התפילה. הבחירה להוציא דווקא את 'קדשנו' מתוך אוצר הניגונים שלו מעידה על ההבנה שלפעמים מילים פשוטות, כשהן מלוות בלחן נכון, יכולות להגיע למקומות שדיבור רגיל לא מגיע אליהם.

את ההפקה המוזיקלית של הסינגל עומד בראשו יענקי כהן, שאחראי גם על העיבוד וההפקה. כהן, שידוע כמפיק מבוקש בעולם המוזיקה החסידית, יצר מעטפת צלילית עשירה ומקצועית שמכבדת את המסורת תוך העניקת פנים חדשות. העיבוד המוזיקלי, שביצע פאריינטי בעצמו, משלב אלמנטים מסורתיים עם סאונד עכשווי ונקי. המיקס והאולפן בוצעו על ידי כהן, עם טכנאי ההקלטה שלומי שטיין ונתנאל גדי.

הליווי המוזיקלי של הסינגל מעניק לו עומק נוסף. על הפסנתר מנגן אחיה אשר כהן אלורו, שמוסיף לשיר את הרגש והעדינות המיוחדים. על הגיטרות מנגן נועם בורג (חרגול), שידוע ביכולתו ליצור אווירה מיוחדת דרך הנגינה שלו. השילוב בין כלי הנגינה השונים יוצר חוויית האזנה שמחברת בין המסורת לבין הפקה מודרנית ומקצועית.

הקליפ המלווה את הסינגל עבר עריכה על ידי מירי טננולד, שיצרה חוויה ויזואלית שמשלימה את המסר המוזיקלי. עיצוב העטיפה בוצע על ידי GRAPHIC - NADAV, שהעניק לפרויקט מראה ויזואלי מקצועי ומושך. כל אלמנט בפרויקט - מהלחן דרך ההפקה ועד לעיצוב הגרפי - נבחר בקפידה כדי להעביר את המסר המרכזי: תפילה אמיתית מעומק הלב.

פאריינטי, שנמנע לאורך השנים מלהוציא את הניגונים שלו, בוחר כעת לפתוח צוהר לעולם המוזיקלי שלו. הבחירה להתחיל דווקא עם 'קדשנו' מעידה על ההבנה שיש זמנים שבהם המוזיקה צריכה לצאת מהפרטי אל הציבורי, מהאישי אל המשותף. בתקופה שבה עולם התורה זקוק לחיזוק ולאחדות, מגיע הסינגל כמתנה מוזיקלית שיכולה לשמש ככלי לתפילה ולהתעלות.