יודי מאשקאוויטש בביצוע נשמתי ללהיט 'וידע' - רגע לפני החג

בעיצומם של ימי הסליחות, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, משחרר הזמר יודי מאשקאוויטש סינגל-קאבר חדש ועוצמתי ללחן המרגש 'וידע'. השיר, שהפך לנכס צאן ברזל בימי ראש השנה, מקבל כעת ביצוע מחודש המדבר ישירות אל הלב.

הלחן המקורי של ר' הרשל רוזנברג בוצע במקור בטוב טעם על ידי בנו, בעל הרגש הידי, באלבום המצליח 'ישראל הוא'. כעת, רגע לפני שאנחנו ניגשים לומר את המילים הקדושות הללו בתפילות החג, מגיש מאשקאוויטש עיבוד מחודש ומלא בנשמה. המילים של השיר מבטאות את ההכרה העולמית במלכותו של הבורא: 'כל אשר נשמה באפו יאמר ה' אלוקי ישראל מלך'. מאשקאוויטש מצליח להעניק לביצוע החדש עומק רגשי שמכניס את המאזינים ישר אל אווירת הלב של הימים הנוראים.

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העיבוד המוזיקלי והמיקס של הסינגל החדש בוצעו על ידי יענקי כהן, שהעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. העיבוד שומר על הנשמה המקורית של הלחן תוך הוספת אלמנטים מוזיקליים עכשוויים.

הסינגל מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים השיקו זמרים נוספים שירים חדשים לקראת הימים הנוראים, ביניהם שוכי גולדשטיין והרשי סגל בביצוע ל'עננו', משה דוד שטיין ושרגי קלוגער ב'שובו אלי', ומנדי פורטנוי בסינגל אלקטרוני ל'אבינו מלכנו'.

הקליפ לשיר עבר עיבוד על ידי דוד, והוא משלים את החוויה המוזיקלית בממד ויזואלי המתאים לתקופה. הפרויקט כולו משקף את הרצון של מאשקאוויטש להעניק לקהל חוויה רוחנית עמוקה בדיוק בזמן הנכון.

הבחירה לשחרר את הסינגל דווקא בסוף חודש הרחמים והסליחות, רגע לפני פתחה של השנה החדשה, אינה מקרית. השיר מדבר ישירות אל הרגש של התקופה ומחבר את המאזינים למסר המרכזי של ימי הדין - ההכרה במלכותו של הקדוש ברוך הוא.