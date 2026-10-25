במעמד 'ריתחא דאורייתא' מיוחד שהתקיים בבית שמש בראשות מרן הגר"ד לנדו שליט"א, הגישו גדולי הזמר מתושבי העיר מחרוזת מרגשת במיוחד לכבוד רחל אמנו. זאנוויל ווינברגר ומשה דוד וייסמנדל, יחד עם חברי מקהלת 'מלכות', ביצעו את המחרוזת המיוחדת שחרז פנחס ביכלר ועיבד בני לאופר.

המעמד התקיים אחר שעות של קורת רוח ו'ריתחא' בהשתתפות רבני העיר וטובי בניה. בשיאו של פרק השירה, פצחו בעלי המנגנים בשירה וזמרה כנאה וכיאה לכבודה של תורה, כשהמחרוזת המיוחדת מהווה את שיא האירוע.

המחרוזת, שכולה 'רחל אמנו', מוגשת כעת לקראת יום ההילולא של רחל אמנו ע"ה. השילוב בין הכוח הקולי של ווינברגר ווייסמנדל לבין ההרמוניות של מקהלת 'מלכות' יוצר חוויה מוזיקלית מרוממת שמתאימה במיוחד לאווירת ההילולא.

מאחורי הפרויקט עומד תהליך הפקה מקצועי. את ההפקה המוזיקלית ביצע אברימי גולדשטיין, בעוד שהפקת האירוע הופקדה בידי שמוליק שרבאני. את הצילום ביצע טל חיים, העריכה והצבע הופקדו בידי הרשי סגל, וה-VJ מסכים בוצע על ידי מוישי אייזנשטיין מפיקסל ארט.

הפרויקט מצטרף לגל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל החדש של נתי שבקס 'רחל' שיצא לאור לכבוד ההילולא, הסינגל החדש של אלי הרצליך 'תזכה אותי' עם קליפ בינה מלאכותית ייחודי, והסינגל המרגש של שמעון לוי 'בוכה איתך'.

את צילום הסטילס ביצע דניאל נפוסי, הסושיאל הופק על ידי משה פאר, ועיצוב העטיפה בוצע על ידי אוליגרף. את המיקס ביצע יניב בלאס.