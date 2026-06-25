חבית חומר נפץ בשמיים: התחזית המטלטלת לשבועות הקרובים

בעוד הממשלה הנוכחית מתקרבת לסיומה והמציאות הפוליטית משתנה מיום ליום, מגיע ניתוח אסטרולוגי מקצועי המצביע על תקופה נפיצה במיוחד עד לבחירות. על פי המפה האסטרולוגית, התקופה הקרובה צפויה להיות טעונה באירועים דרמטיים שיכולים לשנות את פני החברה הישראלית.

הניתוח האסטרולוגי מתמקד בשילוב נדיר של כוכבי לכת שהיסטורית ליווה אירועים משמעותיים בישראל. "הקוקטייל הנפיץ" כפי שהוא מכונה, מורכב ממספר גורמים אסטרולוגיים שמתרחשים במקביל ויוצרים אנרגיה דחוסה במיוחד.

נפיצות אסטרולוגית

החל מה-28 ביוני, מרס נכנס למזל שבו נמצא אורנוס - צמד נפיץ מאוד בעולם האסטרולוגיה בשל האנרגיה הנפיצה שהוא יוצר. זוויות אלו ליוו היסטורית אירועים משמעותיים בישראל: מבצע "כלביא" החל בזמן זווית 90 מעלות מדויקת בין השניים, וכך גם מבצע "שאגת הארי". לעומת זאת, הפסקת האש ב-8 באפריל התרחשה בזמן זווית 60 מעלות - היבט הרמוני.

ב-3 ו-4 ביולי צפוי שיא התהליך, כאשר מרס ואורנוס ישלימו צמידות מדוייקת במזל תאומים. הצמידות הזו, שתתרחש ב-4 ביולי - יום העצמאות האמריקאי - טומנת בחובה אנרגיה דחוסה במיוחד על פי הניתוח.

נסיגת מרקורי ומתיחות ביטחונית

החל מה-29 ביוני, מרקורי מתחיל בנסיגה - תנועה המקשה על תהליכי משא ומתן. הניתוח מצביע על כך שהדבר עשוי להשפיע במיוחד על המגעים המורכבים להסכם קבוע בין ארה"ב לאיראן, ועלול לעכב את הצלחתם.

ב-30 ביוני, ירח מלא בשילוב כניסת יופיטר למזל אריה יוצרים סימן קריאה אסטרולוגי נוסף. על פי הניתוח, מדובר בסימן המעיד על שינויים גדולים ומתיחות ביטחונית פוטנציאלית מול איראן בתקופה שלאחר תאריכים אלו.

הזירה הפנימית והחיצונית

השילוב האסטרולוגי הנוכחי יוצר, על פי הניתוח, תיבת תהודה שבה כל רעד בלבנון משפיע ישירות על יציבות הקואליציה בירושלים. המתיחות מול חיזבאללה אינה עומדת בחלל ריק - הכוכבים מצביעים על כך שהחיכוך בגבול הצפון משמש כ"מבחן מאמץ" לשבריריות הפוליטית.

בנוגע למו"מ בין ארה"ב לאיראן, נסיגת מרקורי החל מה-29 ביוני צפויה להעצים את הדיסאינפורמציה והתקיעות במגעים.

עבור ישראל, מדובר בתקופה של ערפל קרבי: האסטרטגיה האמריקנית נראית כמי שמנסה לדחות החלטות, בעוד שהכוכבים מסמנים כי המציאות בשטח תכריח הכרעות דווקא כאשר המנגנונים הדיפלומטיים יסבלו משיבושים.

ככל שהגזרה הצפונית תרתח, כך תעלה רמת השבריריות הפוליטית בכנסת, כשהכוכבים מראים שכל צעד בגזרה זו יוביל לזעזועים עמוקים בתוך הבית

הסדק הפנימי

בעוד העיניים נשואות החוצה, הדרמה האמיתית מתחוללת בתוך החברה הישראלית על פי הניתוח. המחנה החרדי ניצב מול שאלות גורליות הנוגעות לזהותו ולמעמדו, כאשר המתח מול "המחנה הכללי" נראה במפת השמים כשיא של תהליך שבו העבר פוגש את ההווה.

העימותים שראינו במחאות בימים האחרונים, כולל מחאת הרכבים החרדית, הם רק המבוא על פי הניתוח האסטרולוגי.

המפה מעידה על תקופה שבה נדרש בירור מעמיק של "גבולות הגזרה" של כל מגזר. הכוכבים והמזלות בשמים רומזים כי המתיחות הזו אינה מקרית - היא תהליך של בירור פנימי עמוק.

"הבנת מגמות"

למרות הניתוחים המדויקים, חובה לזכור: הכוכבים אינם קובעים מציאות כמובן. כיהודים המאמינים בהשגחה פרטית, אנו יודעים כי כל תרחיש, קשה ככל שיהיה, יכול להתהפך בסיעתא דשמיא. ולסיכום, הניתוח האסטרולוגי משמש ככלי להבנת המגמות, אך לא כגזירת גורל.