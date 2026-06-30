כיכר השבת
הערב ב20:00 התוכנית המלאה

“מתי חתמנו על הסכם שאני אמות ואתה תבוא להציל אותי?” • צפו 

הערב תעלה התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי בעוד פרק חדש וסוער שיעסוק בנושאים הבוערים שעל סדר היום |  חברי הפאנל הם עו"ד אפי בן גד - חבר מועצת העיר רחובות | ח"כ עודד פורר - 'ישראל ביתנו' | תמיר דורטל - "על המשמעות" | הרב שלומי ויס - דובר חסידות ויז'ניץ • צפו בהצצה מהתוכנית "כיפות שחורות" שתשודר הערב בשעה 20:00 ב'כיכר השבת' (אולפן כיכר)

6תגובות
צפו בקטע מהתוכנית שישודר הערב
צפו בקטע מהתוכנית שישודר הערב| צילום: צילום: כיכר השבת
כיכר השבתצה"לחוק הגיוסמעצר עריקיוסי סרגובסקיכיפות שחורות

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
לא מבין למה צריכים להביא אנשים מבחוץ שיגידו לנו איך לחיות, הרי הציבור שלנו תורם בדרכים שלו ואי אפשר למדוד הכל רק לפי מה שהחילונים רוצים
אסאוקר
סבבה, אז אתה מוכן לגור בעוטף עזה בלי חיילים שיגנו עליך? האם אתה מוכן להתעלם מהמדד מבחוץ כשהוא משפיע על חייך?
שי
4
הנתונים מדברים בעד עצמם והתקשורת כרגיל מעוותת הכל ומציירת אותנו כטפילים. הגיע הזמן להציג את האמת בגאון בלי להתנצל בפני אף פוליטיקאי שמחפש קולות
יונתן
3
מה אתה מדבר איתי על הסכמים וחוזים יא אבני? התורה חתומה אצלנו בלב עוד לפני שנולדת בכלל! אל תבוא פה בפוזות של מציל, שב בשקט תשתה כוס מים
חנניה
2
במקום לצעוק ברשתות, לכו תראו כמה חרדים מתנדבים בזק"א, מד"א ובידידים בכל יום מחדש. הציבור שלנו נמצא שם בשביל כולם בלי לשאול שאלות ובלי לעשות מזה רעש של פאנלים.
שאול
1
אם תשאלו חולה על מי הוא מעדיף לוותר-על המתנדב שמשמח אותו או על הרופא? אם תשאלו את תושב העוטף על מי מוכן לוותר-על המתנדב שבה אליו לעבוד בשדה או על החייל השומר עליו? התנדבות לא מכסה מחוייבות לשירות צבאי\עבודה מסודר ומקצועי, לא משנה איך תעטפו את זה
לכל המגיבים..

אולי גם יעניין אותך:

עוד בראיונות חדשותיים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר