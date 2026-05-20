"הציבור החרדי הפך לשק החבטות"

פרופ' מוטי רביד לא חזר בו מהאמירה ש'החרדים פרזיטים' - חברי הפאנל עלו למתקפה | צפו

הסערה סביב דבריו של פרופ' מוטי רביד נגד הציבור החרדי הגיעה גם לאולפן התוכנית "כיפות שחורות", חברי הפאנל תקפו בחריפות את הדברים, לאחר שהוצג קטע מתוך ריאיון שהעניק רביד ל-i24NEWS אצל המגישה נוה דרומי

הסערה סביב דבריו של פרופ' מוטי רביד נגד הציבור החרדי הגיעה גם לאולפן התוכנית "כיפות שחורות", חברי הפאנל תקפו בחריפות את הדברים.

בריאיון שהעניק פרופ' רביד ל-i24NEWS אצל המגישה נוה דרומי, הוא סירב לחזור בו מהשימוש במונח "פרזיטים" כלפי הציבור החרדי. לדבריו, מדובר ב"מונח כלכלי טהור". בהמשך אף השווה את מערכת היחסים הכלכלית בין הציבור החרדי למדינה ל"שיח שיונק מהעץ עד שהוא הורג אותו".

בפתח הדיון באולפן תקף נתי רוזנגרטן את הדברים ואמר כי מדובר ב"אמירה מגעילה", והוסיף כי הוא מסרב להתייחס לדברים ברצינות משום שלדבריו מדובר ב"אדם שמחפש כותרות".

יוסי ריינר טען כי מדובר בעוד ניסיון "להפוך את הציבור החרדי לדמון", והזהיר מפני ההשלכות הציבוריות של השיח: "הציבור החרדי הפך לשק החבטות של מדינת ישראל". לדבריו, אמירות מסוג זה לא היו נאמרות כלפי מגזרים אחרים בישראל.

גם ארי המניק הצטרף לביקורת החריפה וטען כי רביד הוא "כפוי טובה". המניק הזכיר את שנות עבודתו הארוכות של רביד בבית החולים מעייני הישועה ואת היכרותו העמוקה עם הציבור החרדי: "הוא מכיר היטב את החברה החרדית ואת זרמי העומק שלה, ובכל זאת בוחר להתעלם מכך".

המניק מתח ביקורת גם על עצם ההשוואה שעלתה במהלך הריאיון לגרמניה הנאצית, וטען כי מדובר בניסיון לייצר כותרות ודרמה תקשורתית.

בהמשך הדיון הציג צוריאל קריספל זווית אחרת וטען כי שורש הבעיה הוא הניתוק בין הציבור החרדי לחילוני. "אנחנו חיים בגטאות נפרדים", אמר. "אין שיח, אין היכרות ואין קרבה". קריספל סיפר על ילדותו ב-באר שבע, שם לדבריו וחילונים חיו יחד והכירו זה את זה מקרוב.

לדבריו, חלק גדול מהעוינות כלפי הציבור החרדי נובע מדימויים שגויים וחוסר היכרות עם המציאות. "זורקים סיסמאות ומספרים לא נכונים", אמר, תוך שהוא מתייחס לטענות על סכומי כסף כביכול שמקבלים אברכים. "רוב הגברים החרדים עובדים, והנשים החרדיות עובדות לא פחות מאחרים".

5
מדובר בעלוקה שהתפרנס מהציבור שהכי תורם למדינה הן בעזר מציון הן ביד שרה הן בידידים הן בזקא ועוד ועוד.
יהודי
4
האתר החדשותי היחיד שמתייחס ל'תרח' הזה שחיפש היכן הוא יכולת לעלות לכותרות משעמם לו בבית פחד.
יאיר
3
אבל את האמת הוא קצת צודק. כי השם שלח אותו לומר כך . והחרדים צריכים לקבל את זה. מספיק עם התירוצים. החרדים של היום זה לא היהודים של פעם.
צדיק המסיכות
2
פרופ' רביד צודק המצב הרבה יותר גרוע
מוטלה
1
טוב קורה מבין עיניך, הפורסורים הם הפריזיטים הכי גדולים, משכורות מטורפות והם לא תורמים כלום, כל שופט מקבל מעל מאה אלף שקלים כדי להרוס את המדינה
יואל

