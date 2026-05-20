הסערה סביב דבריו של פרופ' מוטי רביד נגד הציבור החרדי הגיעה גם לאולפן התוכנית "כיפות שחורות", חברי הפאנל תקפו בחריפות את הדברים.

בריאיון שהעניק פרופ' רביד ל-i24NEWS אצל המגישה נוה דרומי, הוא סירב לחזור בו מהשימוש במונח "פרזיטים" כלפי הציבור החרדי. לדבריו, מדובר ב"מונח כלכלי טהור". בהמשך אף השווה את מערכת היחסים הכלכלית בין הציבור החרדי למדינה ל"שיח שיונק מהעץ עד שהוא הורג אותו".

בפתח הדיון באולפן תקף נתי רוזנגרטן את הדברים ואמר כי מדובר ב"אמירה מגעילה", והוסיף כי הוא מסרב להתייחס לדברים ברצינות משום שלדבריו מדובר ב"אדם שמחפש כותרות".

יוסי ריינר טען כי מדובר בעוד ניסיון "להפוך את הציבור החרדי לדמון", והזהיר מפני ההשלכות הציבוריות של השיח: "הציבור החרדי הפך לשק החבטות של מדינת ישראל". לדבריו, אמירות מסוג זה לא היו נאמרות כלפי מגזרים אחרים בישראל.

גם ארי המניק הצטרף לביקורת החריפה וטען כי רביד הוא "כפוי טובה". המניק הזכיר את שנות עבודתו הארוכות של רביד בבית החולים מעייני הישועה ואת היכרותו העמוקה עם הציבור החרדי: "הוא מכיר היטב את החברה החרדית ואת זרמי העומק שלה, ובכל זאת בוחר להתעלם מכך".

המניק מתח ביקורת גם על עצם ההשוואה שעלתה במהלך הריאיון לגרמניה הנאצית, וטען כי מדובר בניסיון לייצר כותרות ודרמה תקשורתית.

בהמשך הדיון הציג צוריאל קריספל זווית אחרת וטען כי שורש הבעיה הוא הניתוק בין הציבור החרדי לחילוני. "אנחנו חיים בגטאות נפרדים", אמר. "אין שיח, אין היכרות ואין קרבה". קריספל סיפר על ילדותו ב-באר שבע, שם לדבריו חרדים וחילונים חיו יחד והכירו זה את זה מקרוב.

לדבריו, חלק גדול מהעוינות כלפי הציבור החרדי נובע מדימויים שגויים וחוסר היכרות עם המציאות. "זורקים סיסמאות ומספרים לא נכונים", אמר, תוך שהוא מתייחס לטענות על סכומי כסף כביכול שמקבלים אברכים. "רוב הגברים החרדים עובדים, והנשים החרדיות עובדות לא פחות מאחרים".

