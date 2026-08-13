ההיערכות לבחירות לכנסת ה־26 עולה שלב: יו״ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, ומ״מ מנכ״ל הוועדה, עו״ד דין ליבנה, נפגשו היום (חמישי) עם מפכ״ל המשטרה רב־ניצב דני לוי, כחלק מההיערכות המשותפת לקראת מערכת הבחירות ויום הבחירות.

בפגישה הציגה המשטרה את היערכותה למערכת הבחירות, כאשר לצד האתגרים המוכרים של שמירה על הסדר הציבורי וטוהר הבחירות, ניתן דגש מיוחד לאיומים החדשים במרחב הדיגיטלי.

בין היתר דנו הצדדים בניסיונות להשפיע באופן אסור על תהליך הבחירות, שימוש בבינה מלאכותית ובכלים טכנולוגיים לצורך השפעה על ציבור הבוחרים, פעילות ברשתות, ניטור איומים וכן היבטי מודיעין וסייבר.

בוועדת הבחירות ובמשטרה נערכים גם לתרחישים של הפרעות ביום הבחירות עצמו. בפגישה הודגש כי לצד המאבק בניסיונות לפגוע בטוהר הבחירות, יפעלו הגופים למנוע חסימת דרכים לקלפיות, איומים על מצביעים או ניסיונות אחרים למנוע מבעלי זכות הבחירה לממש את הצבעתם.

יו״ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, התייחס לאתגרים החדשים ואמר כי ״מערכת הבחירות הקרובה מציבה בפנינו אתגרים חדשים, ובהם איומים במרחב הדיגיטלי, שימוש בטכנולוגיות מתקדמות וניסיונות להשפיע באופן פסול על הבוחרים״.

לדבריו, שיתוף הפעולה בין ועדת הבחירות, המשטרה והגופים הרלוונטיים נועד ״להבטיח מערכת בחירות חופשית, תקינה ובטוחה״.

מפכ״ל המשטרה דני לוי שיגר מצדו אזהרה למי שינסה לשבש את הבחירות: ״הצהרתי לא אחת ואני חוזר על כך, שמי שינסה לפגוע בטוהר הבחירות או ביום הבחירות, יפגוש משטרה נחושה מאוד, שתמנע ממנו לממש את כוונתו ותפעל לשמירה על הדמוקרטיה״.

בפגישה השתתפו גם בכירים בוועדת הבחירות ובמשטרה, בהם ראש אגף החקירות והמודיעין ניצב בועז בלט, ראש האגף המשפטי ניצב עירן נהון ובכירים נוספים האמונים על ההיערכות המבצעית, המודיעינית והמשפטית לקראת הבחירות.