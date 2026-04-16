כיכר השבת
דרמה בנגב: מטוס קל התרסק בשטח פתוח - הטייס ניצל בנס

מטוס קל התרסק הבוקר בשטח פתוח סמוך לגבולות במרחב נגב • הטייס, גבר כבן 56, ניצל בנס ונמצא במצב קל • צוותי מד"א העניקו טיפול במקום | פרטי האירוע המלאים (חדשות)

המטוס שהתרסק (צילום: תיעוד מבצעי - יחידת הרחפנים של מד"א)

דרמה התרחשה הבוקר (חמישי) במרחב נגב, כאשר מטוס קל התרסק בשטח פתוח סמוך לגבולות. הטייס, גבר כבן 56, ניצל בנס ונמצא במצב קל בלבד.

כוחות חירום גדולים הוזעקו למקום, כאשר הם הגיעו הם מצאו את הטייס מתהלך בסמוך למטוס שהתרסק בין חורשת עצים.

פראמדיק מד"א דני שטרקמן תיאר את הגעתו לזירה: "קיבלנו דיווח על מטוס שהתרסק בשטח פתוח. הגענו למקום וראינו את המטוס כשהוא בין חורשת עצים ואת הטייס מתהלך בסמוך".

צוותי החירום ביצעו בדיקות רפואיות מקיפות לטייס במקום. למרות חומרת האירוע, מצבו הרפואי נמצא טוב ובשלב זה הוא לא פונה לבית החולים.

נסיבות ההתרסקות המדויקות טרם התבררו, והרשויות הרלוונטיות צפויות לחקור את האירוע. כידוע, התרסקויות כלי טיס מחייבות בדיקה יסודית של הגורמים שהובילו לאירוע.

למרות שמדובר באירוע חריג, התרסקויות מטוסים קלים מתרחשות מדי פעם בשטחים פתוחים ברחבי הארץ. במקרה זה, העובדה שהמטוס התרסק בשטח פתוח ולא באזור מאוכלס מנעה נזק נוסף.

