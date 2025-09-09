עינב צנגאוקר מגיבה למתקפה: "אני רועדת מפחד" 

עינב צנגאוקר, אימו של מתן, הגיבה היום (שלישי) למתקפה הישראלית שכוונה נגד הנהגת חמאס בקטאר.

צנגאוקר שידועה בפעילותה הנמרצת לשחרור החטופים, מסרה בתגובה לחיסול בדוחא: "אני רועדת מפחד. יכול להיות שברגעים אלה ממש ראש הממשלה בעצם התנקש במתן שלי, חרץ את גורלו", היא אומרת בפוסט.

"מי שמחליט לסכן את חיי מתן שלי בכוונה רוצח אותו. למה הוא מתעקש לפוצץ כל סיכוי לעסקה? מדובר בחיים של הילד שלי, החיים של מתן שלי תלויים על הכף! שוב ושוב ושוב ראש הממשלה מחבל בעסקה. נמאס! סיימו את המלחמה הזאת כבר ותחזירו את כולם בהסכם כולל!", אמרה עינב.