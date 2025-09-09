למרות החטופים, הרצוג מגבה את הממשלה: "החלטה חשובה ונכונה"

נשיא המדינה יצחק הרצוג פרסם הערב (שלישי) תגובה רשמית לפעולת הסיכול שנערכה היום, שבה שיבח את החלטת ראש הממשלה ושר הביטחון לפגוע בצמרת הטרור של חמאס והציגה אותה כמהלך חשוב ונכון בנסיבות הקשות שבהן נקלענו.

"החלטת ראש הממשלה ושר הבטחון יחד עם צמרת צה״ל והשב״כ לפגוע בצמרת הטרור של חמאס חשובה ונכונה. בל נשכח - חליל אל-חיה הוא טרוריסט רצחני עם דם של אלפים על הידיים, מאדריכלי טבח שבעה באוקטובר וכך גם רבים מעמיתיו", אמר הרצוג בהודעתו.

הנשיא ציין כי צמרת הטרור של חמאס מקשה שוב ושוב על הצעות פשרה לשחרור החטופים, וכי יש לראות בפעולה אמצעי להיאבק בנחישות ברוע ובטרור. "מול הטרור והרוע המוחלט יש להילחם בנחישות ותעוזה כדי להביא בראש ובראשונה לשחרור החטופים וליצור עתיד טוב יותר לנו ולשכנינו", הוסיף הרצוג, והדגיש את הקשר הישיר בין הפעולות הצבאיות למאמץ להשבת החטופים.

בהודעתו התייחס הנשיא גם למחויבות המדינה כלפי המשפחות שנפגעו, וקרא לאחדות ולתמיכה ברגעים קשים אלה. "למדינת ישראל מחוייבות מוחלטת לשחרור החטופים ובשעה זו חשוב במיוחד לחבק ולחזק את משפחות החטופים ולהמשיך ולפעול בכל דרך להשבתם מגיהנום במרצחים מעזה", אמר הרצוג.

דבריו של הנשיא מגיעים על רקע ההודעה המשותפת של ראש הממשלה והשר כ״ץ, שקישרו את החיסול לתגובה על הפיגוע הרצחני אתמול בצומת רמות בירושלים, שבו נרצחו באכזריות שישה יהודים הי"ד.

יצוין כי באופוזיציה נשמעו גם קולות גינוי למתקפה, בטענה כי הדבר מסכן את חייהם של החטופים.