תחת אבטחה כבדה "הנותן תשועה למלכים" לדונלד ג'יי טראמפ: כך נראה ביקורו של רוביו במקום הקדוש מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התלווה לראש הממשלה נתניהו לביקור בכותל המערבי ובמנהרות הכותל הסמוכות | בתיעוד שפרסמה הקרן למורשת הכותל נראה הבכיר האמריקני עומד בתפילה לצד נתניהו, בתפילה לשלום הנשיא טראמפ ושחרור החטופים | צפו בתיעוד (מדיני)

ינ יוסי נכטיגל כיכר השבת | 17:14