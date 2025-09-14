כיכר השבת
תחת אבטחה כבדה

"הנותן תשועה למלכים" לדונלד ג'יי טראמפ: כך נראה ביקורו של רוביו במקום הקדוש

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התלווה לראש הממשלה נתניהו לביקור בכותל המערבי ובמנהרות הכותל הסמוכות | בתיעוד שפרסמה הקרן למורשת הכותל נראה הבכיר האמריקני עומד בתפילה לצד נתניהו, בתפילה לשלום הנשיא טראמפ ושחרור החטופים | צפו בתיעוד (מדיני) 

נתניהו ורוביו בכותל (צילום: הקרן למורשת הכותל)

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הגיע היום (ראשון) לביקור בכותל המערבי שריד בית מקדשנו בליווי ראש הממשלה ושגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי.

בסרטון שפרסמה הקרן למורשת הכותל נראה מנכ"ל הקרן למורשת הכותל הרב סולי אליאב מברך את הנשיא טראמפ בברכה המקובלת בחו"ל למנהיגי מדינות ומלכים, "הנותן תשועה למלכים", תפילה שנתקנה עוד מתקופת רבותינו הראשונים.

לאחר מכן נראו השניים מסיירים במנהרות הכותל, כאשר ראש הממשלה ומנכ"ל הקרן מציגים בפני האורח הנכבד ממצאים המעידים כאלף עדים על נוכחות היהודים במקום מזה אלפי שנים.

ראש הממשלה נתניהו ומזכיר המדינה חתמו לבסוף על ספר האורחים של הכותל המערבי.

צפו בתיעוד.

