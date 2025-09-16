ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערב (שלישי) מסיבת עיתונאים בנושאים כלכליים, במהלכה ניסה לתקן את הרושם שיצר אתמול בדבריו לפיו כלכלת ישראל בסכנה. בנוסף התייחס לכניסה הקרקעית לעיר עזה והתקיפה בקטאר שעוררה שיח מדיני תוקפני כנגד ישראל.

"יש לי אמון מלא בכלכלת ישראל", אמר נתניהו. לדבריו, "כלכלת ישראל היא חזקה, היא חזקה מאוד, היא מדהימה את העולם כולו, ועד יותר מזה - היא מדהימה את העולם כולו בשנתיים האחרונות שאנחנו מנהלים מלחמה".

נתניהו סיפר שבכיר כלכלי עולמי אמר לו: "אני לא מאמין כשאני רואה את המספרים האלה, אלה אינם מספרים של כלכלה שנמצאת במלחמה". ראש הממשלה הדגיש כי "בניגוד לכל התחזיות, השקל יותר חזק ממה שהוא היה לפני המלחמה. הבורסה שלנו יותר חזקה מ-S&P בארצות הברית".

נתניהו ציין כי "האבטלה שלנו בשפל היסטורי. בחודשים האחרונים אנחנו רואים כניסה גדולה מאוד של משקיעים לכלכלת ישראל". "אגב, מחירי הדירות גם הם יורדים".

נתניהו התייחס גם לדבריו אמש שיצרו סערה, ואמר: "הייתה אי-הבנה שכביכול טלטלה את הבורסות, אבל לא היו - כי הבורסות מבינות את הכדאיות להשקיע בישראל. אנחנו שואפים לעצמאות ביטחונית, ואני ביקשתי מהם לקצץ את הבירוקרטיה. מתוך זה הייתה אי-הבנה שכביכול טלטלה את הבורסות. השווקים הבינו את מה שאמרתי", סיכם נתניהו.

נתניהו אמר במסיבת העיתונאים שערך כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הזמין אותו לביקור בבית הלבן. "היו לי כמה שיחות איתו אחרי התקיפה בדוחא, כולן היו טובות מאוד", אמר.

לדבריו, "אני קיבלתי את ההחלטה עם הקבינט לפעול בקטאר, האחריות שלי ולא עירבנו את הבית הלבן. היו לי כמה שיחות עם טראמפ אחרי התקיפה וכולן היו טובות כולל השיחות אתמול".

מוקדם יותר אמר גורם ישראלי בכיר כי נעשים נסיונות לקביעת פגישה בשולי כינוס עצרת האו"ם בשבוע הבא, אך ציין כי שום דבר לא נסגר.

נתניהו אמר עוד: "דיברתי עם טראמפ גם על סוגיית החטופים וטראמפ הוציא אמירה על האיום של חמאס לפגוע החטופים". נתניהו הוסיף ואיים: "אם הם יפגעו בשערה משיערות ראשם של חטופים - נגיע אליכם הרבה יותר מהר ממה שאתם חושבים".

נתניהו אומר בתגובה לשאלה על המחלוקות עם הרמטכ״ל ועמדת זמיר שיש ללכת לעסקת חטופים כי "ההדלפות לא מדויקות", והוסיף כי ״בכל שלב תמיד היו גורמים שהתנגדו או היססו ולכן הדרג המדיני הוא זה שמחליט".

נתניהו התייחס גם לחשדות נגד השרה לשיוויון חברתי וקידום מעמד האישה מאי גולן, ואמר: "אני לא מכיר את המקרה ואני לא יכול לדבר על זה". לדבריו, "זה שמאשימים משהו - זה לא אומר כלום, אני יכול לתת עדות אישית".

נתניהו הוסיף: "מה שאני כן יכול להגיד זה דבר אחד - עוד מעט לא יישאר שר או שרה שהיועצת המשפטית ופרקליט המדינה לא החליטו להעמיד אותם לדין. בדקתי, בתקופה שהייתה ממשלה קודמת - שם כלום, אפס".