כיכר השבת
צפו בתיעוד

פרו-פלסטינים הדליקו אבוקות בקונצרט הפילהרמונית בפריז - וכמעט נשרפו בעצמם

מפגינים פרו-פלסטינים התפרעו במהלך קונצרט של התזמורת הפילהרמונית הישראלית בפריז אמש | אחת האבוקות שהוצתה גרמה לאחד המושבים בקהל לעלות באש | מכבי אש כיבו את השריפה והמופע המשיך להתקיים כשכוחות משטרה הוצבו במקום כדי לשמור על הסדר | צפו בתיעוד (בעולם)

הדלקת האבוקה בקונצרט (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

מפגינים פרו-פלסטינים ניסו לפוצץ אמש (חמישי) קונצרט של התזמורת הפילהרמונית הישראלית בבירת צרפת פריז. המפגינים צעקו והבעירו אבוקות באולם הקונצרטים ובעקבות הדברים הנגנים ירדו מהבמה והקונצרט הופסק למספר דקות וחודש לקול מחיאות הכפיים של הקהל.

בתיעוד מהמקום נראו המפגינים מתפרעים ומציתים אבוקות באולם במהלך הנגינה, מה שהוביל לירידת הנגנים מהבמה ולעצירת ההופעה.

לפי דיווח של "וואלה" אחת האבוקות שהוצתה גרמה לאחד המושבים בקהל לעלות באש. מכבי אש כיבו את השריפה והמופע המשיך להתקיים כשכוחות משטרה הוצבו במקום כדי לשמור על הסדר.

"מפגינים פרו-פלסטינים פוצצו קונצרט הערב והתזמורת הורדה מהבמה", נכתב בפוסט בפייסבוק של בית הספר למוזיקה באוניברסיטת תל אביב. "לאחר הסדרת העניין הועלתה התזמורת בחזרה לקול מחיאות כפיים ועידוד הקהל. הזמנים לא קלים. חיבוק גדול מאיתנו כאן".

ספי הנדלר, פרופסור ועיתונאי המתגורר בפריז, כתב: "תקריות מכוערות הערב בקונצרט של התזמורת הפילהרמונית הישראלית בפריז בניצוחו של להב שני באולם היוקרתי של הפילהרמונית של פריז: צרחות, אבוקות, הפרעות חוזרות ונשנות. ארגון העובדים הגדול בצרפת האשים את התזמורת במשתמע בשותפות ב'רצח עם'. ערב קשוח לדברי נוכחים באולם".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר