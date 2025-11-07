מפגינים פרו-פלסטינים ניסו לפוצץ אמש (חמישי) קונצרט של התזמורת הפילהרמונית הישראלית בבירת צרפת פריז. המפגינים צעקו והבעירו אבוקות באולם הקונצרטים ובעקבות הדברים הנגנים ירדו מהבמה והקונצרט הופסק למספר דקות וחודש לקול מחיאות הכפיים של הקהל.

בתיעוד מהמקום נראו המפגינים מתפרעים ומציתים אבוקות באולם במהלך הנגינה, מה שהוביל לירידת הנגנים מהבמה ולעצירת ההופעה.

לפי דיווח של "וואלה" אחת האבוקות שהוצתה גרמה לאחד המושבים בקהל לעלות באש. מכבי אש כיבו את השריפה והמופע המשיך להתקיים כשכוחות משטרה הוצבו במקום כדי לשמור על הסדר.

"מפגינים פרו-פלסטינים פוצצו קונצרט הערב והתזמורת הורדה מהבמה", נכתב בפוסט בפייסבוק של בית הספר למוזיקה באוניברסיטת תל אביב. "לאחר הסדרת העניין הועלתה התזמורת בחזרה לקול מחיאות כפיים ועידוד הקהל. הזמנים לא קלים. חיבוק גדול מאיתנו כאן".

ספי הנדלר, פרופסור ועיתונאי המתגורר בפריז, כתב: "תקריות מכוערות הערב בקונצרט של התזמורת הפילהרמונית הישראלית בפריז בניצוחו של להב שני באולם היוקרתי של הפילהרמונית של פריז: צרחות, אבוקות, הפרעות חוזרות ונשנות. ארגון העובדים הגדול בצרפת האשים את התזמורת במשתמע בשותפות ב'רצח עם'. ערב קשוח לדברי נוכחים באולם".