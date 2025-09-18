שר החוץ גדעון סער נפגש היום (חמישי) בפדואל עם משלחת המחוקקים האמריקאית הגדולה ביותר שהגיעה אי פעם לישראל, במעמד ראש מועצת שומרון יוסי דגן.

האירוע התקיים ב"מרפסת של המדינה", נקודת תצפית על גב ההר, ושימש לתדרוך מדיני על מציאות האזור והשלכותיה על ביטחון ישראל.

במשלחת, שהגיעה ביוזמת משרד החוץ, משתתפים כ-250 מחוקקים ממדינות שונות בארצות הברית. היא עורכת סיורים ופגישות עם גורמי ממשל ישראליים כחלק מביקור שמוקדש ליחסי ישראל-ארה״ב ולמצב במזרח התיכון.

סער הדגיש בדבריו את הסכנה שהוא רואה בהקמת מדינה פלסטינית. לדבריו, הטופוגרפיה ההררית סביב אזור השומרון מאפשרת שליטה על קו החוף של ישראל, שם מרוכזת מרבית אוכלוסיית המדינה. ״הקמת מדינה פלסטינית כאן תהפוך את רוב מדינת ישראל למטרה קלה ותעמיד את ביטחוננו בסכנה״, אמר.

דגן הצטרף לדברים והדגיש את חשיבות ההתיישבות באזור מנקודת מבט ביטחונית והיסטורית. ״אנחנו כאן לנצח. ההתיישבות והשליטה שלנו בהרים האלה אינן רק צדק היסטורי, אלא גם חגורת הביטחון של מדינת ישראל״, ציין בפני האורחים.