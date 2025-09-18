כיכר השבת
250 מחוקקים אמריקנים הגיעו ל'מרפסת של המדינה' | צפו בדברים שאמר להם סער

250 מחוקקים הגיעו לגבעת ההר בפדואל, המקום שקיבל את הכינוי "המרפסת של המדינה" בשל גובהו והאזורים הרבים עליהם הוא משקיף | סער הסביר למחוקקים את המשמעות בהקמת מדינה פלסטינית באזור (מדיני) 

גדעון סער עם המחוקקים (צילום: יוסי פונס, לע״ם)

שר החוץ נפגש היום (חמישי) בפדואל עם משלחת המחוקקים האמריקאית הגדולה ביותר שהגיעה אי פעם לישראל, במעמד ראש מועצת שומרון יוסי דגן.

האירוע התקיים ב"מרפסת של המדינה", נקודת תצפית על גב ההר, ושימש לתדרוך מדיני על מציאות האזור והשלכותיה על ביטחון ישראל.

במשלחת, שהגיעה ביוזמת משרד החוץ, משתתפים כ-250 מחוקקים ממדינות שונות ב. היא עורכת סיורים ופגישות עם גורמי ממשל ישראליים כחלק מביקור שמוקדש ליחסי ישראל-ארה״ב ולמצב במזרח התיכון.

סער הדגיש בדבריו את הסכנה שהוא רואה בהקמת מדינה פלסטינית. לדבריו, הטופוגרפיה ההררית סביב אזור השומרון מאפשרת שליטה על קו החוף של ישראל, שם מרוכזת מרבית אוכלוסיית המדינה. ״הקמת מדינה פלסטינית כאן תהפוך את רוב מדינת ישראל למטרה קלה ותעמיד את ביטחוננו בסכנה״, אמר.

"״הקמת מדינה פלסטינית כאן על הגבעות האלו מסביב, בטופוגרפיה הזו שאתם רואים של גבעות והרים, תהפוך את קו החוף שהוא רוב מדינת ישראל למטרה קלה ותסכן את ביטחון ישראל״, הוסיף גדעון סער בשיחה עם המחוקקים.

דגן הצטרף לדברים והדגיש את חשיבות ההתיישבות באזור מנקודת מבט ביטחונית והיסטורית. ״אנחנו כאן לנצח. ההתיישבות והשליטה שלנו בהרים האלה אינן רק צדק היסטורי, אלא גם חגורת הביטחון של מדינת ישראל״, ציין בפני האורחים.

