בטקס שנערך אמש, (רביעי) העניקו ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש המוסד דוד ברנע את "פרס ראש הממשלה למבצעי המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים" לשנים 2023–2024.

הטקס, שהתקיים בנוכחות עובדי ועובדות הארגון, מפקדיו ושותפים מקהילת הביטחון והמודיעין, שילב גם הרמת כוסית לרגל ערב ראש השנה. הפרס מוענק, לפי הודעת דוברות המוסד, למבצעים שמימושם מהווה "פריצת דרך" ולמעשים שתרומתם המודיעינית והמבצעית להגנת מדינת ישראל הינה יוצאת דופן.

בהודעה צוין כי המבצעים הנבחרים משקפים רק קצה קרחון מתוך הפעילות הרחבה של המוסד בשנים האחרונות, במאבק מול איומים ואתגרים שהמדינה מתמודדת עמם, ובהבטחת עליונותה המודיעינית והטכנולוגית. בטקס נשאו דברי הוקרה ושבחים ראש הממשלה וראש המוסד, שהדגישו את חשיבות הפעילות המודיעינית ואת תרומתה להרתעת אויבים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס במילותיו לפעולה באיראן ואמר: "הפעולה הזאת היא פעולה שנעשתה במאמצים גדולים שאחד מהם גדול מאוד, החלטתי לקרוא לו 'עם כלביא'. למה עם כלביא? כי העם קם. העם כולו קם". בהמשך דבריו הוסיף נתניהו: "אז דיברנו כאן על הנייה, לא מבצע פשוט, ונסראללה, לא מבצע פשוט ולא מובן מאליו. יש לכם ביפרים פה? והביפרים. כמובן שידעתי שזה לא המכשיר, זה האנשים, זאת העבודה, זה הסיכול הממוקד ההמוני הראשון שנעשה בהיסטוריה.

במשך שנים אנחנו נפגשים, וכל פעם אני מדבר איתכם על הדבר שהוא באמת הכי חשוב, וזה האיום הקיומי מצד כוונותיה של איראן, ופעולותיה להתחמש בנשק גרעיני. וכאן היינו מוכרחים לפעול מיד, כי אם לא היינו פועלים תוך שנה האיום הזה היה על ראשינו, וכורת את ראשה של המדינה, ואני מציין שיש לכם חלק עצום בזה, שהגענו לרגע הזה עכשיו, ולא קודם לכן, כי אני מעריך שהפעילות שאתם עשיתם, כמעט שום גורם אחר לא עשה את זה, הייתה עזרה כמובן חשובה, אבל עיקר הפעילות נעשתה על ידי המוסד.

באתי לכאן להגיד לכם שאני משוכנע שעם ישראל, העם הלביא הזה, אני משוכנע שלעם ישראל יש את הכוחות, את תעצומות הנפש, את היצירתיות, את הגבורה ואת התעוזה והנחישות להבטיח את עתידנו, לנו, לילדינו, לנכדינו ולדורות שיבואו אחרינו".

ראש המוסד דוד ברנע בירך אף הוא את עובדי הארגון ונאם על שורה של מבצעים משמעותיים שביצעו המוסד ושותפיו בשנה האחרונה. ברנע הזכיר הליך שהחל "בדיוק לפני שנה ושעתיים, בשעה 15:30", אז הורה, לדבריו, ראש הממשלה להפעיל "את מבצע הביפרים" שהוביל לתוכנית גילוי־כוח צה"לית להגברת היכולת מול חזבאללה בגבול הצפוני. ברנע אמר: "חיסול נסראללה וצמרת חיזבאללה, עשרה ימים לאחר מכן, סתם את הגולל על התקווה הקלושה שעוד נותרה להם. רוחו של האויב נשברה."

ברנע הדגיש גם מבצע נוסף, שתיאר כ"אולי הגדול מכולם" ‐ מבצע עם־כלביא. "בהובלת צה"ל ובשת"פ עם המוסד הצלחנו להנחית מכה קשה וכואבת על אויב שפועל לאיים באופן קיומי על מדינת ישראל. המוסד עבד שנים ארוכות, והביא את היתרונות היחסיים שלו לידי ביטוי. מימשנו שורת מבצעים דמיוניים אחד אחרי השני. צה"ל, בראש ובראשונה, ביכולותיו האדירות, והמוסד לצידו, הצליחו להטות את הכף במלחמה", אמר ברנע והוסיף: "ניצחנו, ונמשיך לנצח. אמנם הוכחנו שאיראן חדורה אך איננו מרפים. למוסד יכולות פעולה טובות מאוד, דמיוניות אף יותר מבעבר ועוצמתיות יותר בעיקר בתוך איראן וגם בלב טהראן. הוכחנו את היכולות, אך גם מה אנחנו מוכנים לעשות כדי לשמור על ביטחון ישראל. נמשיך לבנות ולהעצים את יכולותינו באיראן, נפקח את עינינו מתוך איראן על מה שמתבצע בחדרי חדרים, ולא ניתן לרעיונות, שעלולים לפגוע בביטחוננו, לצמוח."

ברנע סיים בברכת תודה לראש הממשלה: "ראש הממשלה, בשם כל אנשי ונשות המוסד, תודה על הגיבוי שאתה מעניק לנו להובלת המבצעים הדמיוניים הללו. צריך דמיון מפותח ומנהיגות לא רק כדי להגות מבצעים אלו אלא גם כדי לאשר אותם. נמשיך לפעול גם בשנה הבאה לאור חזון המוסד- 'נחתור למצוינות, ונהפוך חזון למציאות'."