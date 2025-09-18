מעבר אלנבי עם ירדן ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

פיגוע ירי התרחש אחר הצהריים (חמישי) במעבר אלנבי שבין ישראל לירדן, למרבה הצער, שני ישראלים נרצחו מירי המחבלים, הי"ד.

דובר צה"ל אישר כי "התקבל דיווח על ירי במעבר אלנבי שבחטיבת הבקעה והעמקים, הפרטים בבדיקה". ממד"א נמסר מוקדם יותר: "בשעה 14:36 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים, על 2 גברים שנפצעו מירי סמוך למחסום אלנבי. חובשים ופראמדיקים של מדווחים על 2 גברים כבני 60 ו-20 מחוסרי הכרה". מדיווחים עולה שלפחות שלושה מחבלים היו מעורבים בפיגוע הירי, מד"א אישר למרבה הצער את מותם של שני הפצועים שמצבם הוגדר אנוש מוקדם יותר. הכוחות ממשיכים להילחם על חייו של הפצוע הנוסף.

כזכור, לפני שנה התרחש במקום פיגוע ירי בו נרצחו שלושה ישראלים, השם ייקום דמם.

כוחות גדולים נמצאים כעת במקום וסורקים את הזירה לשלילת הימצאות מטענים ומחבלים נוספים.

מחקירה ראשונית עלה כי אחד המחבלים ירד ממשאית סיוע שהייתה מיועדת לעזה ופתח באש לעבר ישראלים שהיו במקום, לאחר מכן המשיך ודקר את הנפגעים.

המחבל, עובד בחברת סיוע הומניטרית לעזה הוא אזרח ירדני ונוטרל כאמור במקום על ידי הכוחות.

מ"הצלה ללא גבולות נמסר": "רפי סעיד מיחידת האופנועים ועמית וייס כונני הצלה ללא גבולות מד"א שהגיעו במהירות למקום הבחינו ב-2 גברים שוכבים מחוסרי הכרה עם פציעות חודרות מדקירה וירי, יחד עם כוח רפואה של צה"ל הצוותים ביצעו פעולות מצילות חיים אך לצערנו בעקבות אופי הפציעה נקבע מותם בזירה".

על פי דיווחו של דורון קדוש, המחבל שהגיע למעבר אלנבי הסתיר את כוונותיו כשהתקרב מהצד הירדני במשאית שנשאה סיוע הומניטרי, בדומה לעשרות משאיות שנכנסות מדי יום לרצועת עזה.

מיד כשעבר לשטח הישראלי, עוד לפני שהגיע לאזור הבידוק, פתח בירי לעבר האנשים במקום, ירד מהמשאית, המשיך בירי ולאחר מכן דקר ופצע באורח אנוש את הנוכחים. רק לאחר מכן הגיע מאבטח של המעבר ונטרל אותו.