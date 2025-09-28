נציב שירות בתי הסוהר, רב גונדר קובי יעקובי, וכן חנמאל דורפמן, עוזרו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, נחקרים הערב (ראשון) במחלקה לחקירות שוטרים.

השניים מסרו עדות במסגרת חקירה רחבה יותר העוסקת בניצב משנה אבישי מועלם, מי שכיהן כמפקד היחידה המרכזית במחוז ש"י.

במרכז החקירה עומד החשד שמועלם פעל באופן פסול כדי לזכות בקידום. לפי גורמי מח"ש, הוא עיכב לכאורה, ברשלנות מכוונת, חקירות שנגעו לנושאים ששב"כ ביקש לקדם, וזאת כדי ליישר קו עם רצונות השר בן גביר, בתקווה לקבל דרגת תנ"צ ולימים את תפקיד ראש חטיבת המודיעין במשטרה.

החקירות של יעקובי ודורפמן נועדו לשפוך אור על חלקם של גורמים בכירים נוספים בפרשה, שעוסקת בשאלה האם הופעלו לחצים או נרקמו הבנות סביב מינויים וקידומים במשטרה בתמורה להתנהלות מקלה בחקירות רגישות.

לפי דיווח הערב של הכתב אבישי גריצייג, ההתפתחות בחקירה התרחשה הערב לאחר שהמשטרה הצליחה לפרוץ לטלפון האישי של דורפמן. עוד עלה מדיווחים שדורפמן בוחר לכאורה, בעצת עורך דינו לשתוק בחקירה.