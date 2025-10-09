לקראת חזרתם של החטופים הביתה, מנהלת החטופים, השבים והנעדרים במשרד ראש הממשלה מפרסמת את עיקרי התמיכה, הליווי והטיפול להם זכאים השבים ובני משפחותיהם, אותם הם מקבלים מהמדינה.

זכאויות אלו נקבעו והוסדרו בחוק, במסגרת מחויבות מדינת ישראל לכל החטופים והשבים. מדובר במחויבות ארוכת טווח הכוללת, בין היתר, מענק התארגנות, תגמול חלף שכר בשנה הראשונה, תגמול פדויי שבי המשולם מדי חודש לכל החיים, וכן קצבת נכות בשיעור של כ־50% נכות לכל החיים, ללא צורך בוועדה רפואית.

הליווי הוא אישי, הדוק, מותאם ורגיש. מדובר בתמיכה מתמשכת, מתוך הכרה עמוקה ומשמעותית במחיר שנשא מי שנפגע, ובצורך לדאוג לו, והבנה כי המסע לא תם עם שובו של החטוף, וכי גם לאחר חזרתו, בין אם בחיים ובין אם לקבורה ראויה, המשפחה עדיין זקוקה לליווי, שיקום וסיוע.

על שולחן הכנסת נמצאת הצעת חוק ממשלתית של משרד הביטחון, הביטוח הלאומי ומנהלת החטופים, השבים והנעדרים במשרד ראש הממשלה, לתיקון חוק פדויי שבי וחטופים ששוחררו.

הצעת החוק, שאושרה על ידי הממשלה ונמצאת בשלבי הכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת העבודה והרווחה, נועדה להגדיל את ההכרה מ־50% נכות ל־100% נכות לצמיתות.

התיקון צפוי להביא להגדלה משמעותית של קצבת הנכות ושל היקף הסיוע במישורים שונים. כמו כן, לאחרונה עברה חקיקה ממשלתית אשר מעניקה מעטפת שיקום, מענקים וסיוע נרחב לבני המשפחה של השב, כמי שנפגעו אף הם בתקופת השבי של יקירם.

להלן פירוט עיקרי הסכומים שכל שב מקבל:

• מענק חד פעמי ראשוני בסך 60,000 ₪

• תגמול בסיסי בסך כ-9,000 ₪ בכל חודש למשך כל החיים.

• מענק לרכישת דירה בסך 250,000 ₪, צפוי לעלות ל 300,000 ₪ עם העלאה ל 100% נכות. יצויין כי שבים תושבי העוטף מקבלים דירה חלופית ממנהלת "תקומה".

• סיוע לקניית רכב חדש החל מ150,000- ₪ בכל 3.5 שנים בהתאם לרמת הנכות

• ובנוסף כל שב מקבל מימון מלא לטיפולים רפואיים, שיקום נפשי, טיפולי רפואה אלטרנטיבית, החזרי טיפולים, שיקום תעסוקתי, מימון לימודים, הנחה בתשלומי ארנונה חשמל ומים ועוד, וכן מענקים וזכאויות נוספות לבני המשפחה.

במנהלת החטופים מדגישים כי שבים אזרחים יקבלו את הזכאויות באמצעות הביטוח הלאומי, בעוד שבים חיילים ואנשי כוחות הביטחון וכיתות כוננות - יקבלו את אותן זכאויות באמצעות משרד הביטחון.

תשלומים ראשונים לבני משפחתו של השב:

• 2,000 ₪ לנסיעות משולם על ידי עו"ס השיקום לאחד מבני המשפחה של השב לבחירת המשפחה.

• 4,500 ₪ לחודש סיוע למשק בית למשך 3 חודשים

• אובדן הכנסה למשך חודשיים לבן משפחה של השב - כאשר קיימת ירידה בהכנסות בעקבות צורך של השב בליווי

• במקרים של אשפוז ממושך בני המשפחה של השב זכאים להחזרים כספיים כפי שנקבע בתקנות.

ליווי ושיקום: החוק קובע מעטפת זכויות שיקום ייעודית למשפחות השבים לשלוש עד ארבע שנים. המעטפת כוללת מימון טיפולים נפשיים והתערבות רגשית, לרבות סיוע במימון אבחון תעסוקתי- מקצועי, אבחון לקויות למידה ושיעורי הוראה מתקנת.

שירותי השיקום כוללים מגוון הטבות רפואיות, בהן סיוע במימון תרופות, התייעצויות עם מומחים, החזרים עבור טיפולי שיניים, נסיעות לצורך טיפולים רפואיים, רכישת אביזרים ומוצרים רפואיים, דמי החלמה לאחר אשפוז, שירותי רפואה משלימה, ניתוחים פרטיים, טיפולי פוריות, וכן סיוע במימון לימודים או הכשרה מקצועית.

כמו כן, הסדרי הלוואות או מענקים לצורך שיקום עסק או הקמת עסק חדש, ובנוסף קיימת אפשרות לפנייה לוועדת חריגים.