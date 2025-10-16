כיכר השבת
עם לוגו של צה"ל: הפושעים ניסו לעבור את המחסום עם נשק ארוך - החוקרים כבר חיכו להם

מידע מודיעיני שהתקבל במשטרה הצביע על כוונתם של שני חשודים תושבי הדרום לבצע רכישת נשק בשטחים | לאחר שהתבררה התמונה, בוצעה פשיטה על רכבם של החשודים בזמן שניסו לעבור את המחסום ולחזור לשטח ישראל (חדשות, משטרה)

(צילום: דוברות המשטרה)

לאחר חקירה חוצת מחוזות שנוהלה ביחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) מרחב יהודה במחוז ש"י, משטרת ישראל מודיעה על הגשת כתבי אישום נגד שני נאשמים תושבי הדרום שנעצרו עם רובה, מחסנית ואמצעים צבאיים, לאחר שרכשו את הנשק בשטחי דהרייה.

חקירה סמויה ומורכבת של שוטרי יל"פ יהודה במחוז ש"י, שנפתחה בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל בערב יום הכיפורים, הובילה לסיכול העברת נשק חם ואמצעים צבאיים מגזרת מרחב יהודה לשטחי הדרום.

על פי כתב האישום שהוגש באמצעות פרקליטות מחוז דרום, שני החשודים תושבי הדרום תכננו לרכוש נשק מסוג M-16 בשטחי דהרייה, נסעו למקום בשני כלי רכב, העבירו את הנשק והאמצעים בתוך תיק צבאי והובילו אותו דרך מחסום מיתר - שם נעצרו על ידי כוחות יל"פ יהודה במחוז ש"י והמאבטחים.

במהלך המעצר נתפסו רובה מסוג M-16, מחסנית, דורגלים, כוונת וסכין מתקפלת, וכן סכום כסף מזומן. שני כלי הרכב ששימשו את החשודים נתפסו במסגרת החקירה.

עם סיום חקירה יסודית של חוקרי היל"פ ותחנת חברון, הוגשו נגד שני החשודים כתבי אישום חמורים בגין רכישה, נשיאה והובלת נשק שלא כדין והסתייעות ברכב לביצוע פשע.

(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)

