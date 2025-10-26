ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום (ראשון) את מה שמכונה "חוק בנט" – הצעה ביוזמת חבר הכנסת אביחי בוארון, שמטרתה למנוע ממפלגה חדשה לקבל מימון אם יושב הראש שלה היה בעבר שותף במפלגה שנותרה חייבת כספים למדינה.

החוק נחשב בעיני מתנגדיו כמהלך שמכוון אישית כלפי ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אך תומכיו טוענים שמדובר בתיקון מתבקש שמטרתו למנוע שימוש לרעה בכספי ציבור.

במשרד המשפטים התנגדו להצעה וטענו כי היא מעוררת קשיים חוקתיים, אך השרים דחו את ההתנגדות ואישרו את החוק. באותה ישיבה נדונה גם יוזמת חקיקה אחרת שמבקשת לעכב הליכים משפטיים, ובמהלך הדיון ציין מזכיר הממשלה יוסי פוקס כי "ראש הממשלה מתנגד שהחוק לעיכוב הליכים יחול על המשפט שלו". עם זאת, לפוקס אין סמכות לקבוע על מי יחול החוק, והעמדה הזו משתלבת עם חוות דעתה של היועצת המשפטית לממשלה, שלפיה הסיכוי להעביר את החוק קלוש.

לאחר ההצבעה מסר חבר הכנסת בוארון: "מדובר בחוק חשוב ואני מודה לוועדת השרים שאישרה את החוק, לא ייתכן שמי שרואה עצמו מועמד להיות חלק מהנהגת המדינה יתחמק מתשלום חובות כאחרון העבריינים. החוק לא פרסונלי וגם לא מונע מאף אחד להתמודד בבחירות. הוא לא פרסונלי מכיוון שמלבד נפתלי בנט יש עוד כמה מפלגות שחייבות חוב לא משולם (דרך ארץ של יועז הנדל למשל). והוא לא מונע התמודדות מכיוון שבסך הכול החוק קובע שהכספים של המפלגה החדשה יממנו את חובות העבר, ורק לאחר מכן ישולמו לספקים חדשים – תתמודד אבל קודם תשלם".

נפתלי בנט תקף עוד לפני האישור ואמר: "רק שלטון כושל שעסוק בשרידות אישית ופוליטית, מפחד להתמודד מולי. לכן הוא מנסה להעביר חוק אנטי-דמוקרטי ופרסונלי שנועד לבלום אותי מלרוץ ומהמדינה להתקדם לאיחוי ושיקום. זה לא יעזור. החוק לא חוקתי וייפסל מיד. אנחנו ננצח, נאחד את העם, ונשקם את ישראל".

במהלך ישיבת הוועדה התנהל ויכוח חריף בין השרים. שלמה קרעי אמר כי "הפגיעה הקשה הוא בציבור שלוקחים את הכסף שלו". איתמר בן גביר הוסיף: "אני לא מבין אתם יושבים ומעודדים את הדבר הזה, זה על חשבון הציבור ולא על חשבון הסבתא שלכם. במקום להגיד שיש פה הצעה חשובה שתורמת לאמון הציבור, אתם נגד".

שרון אפק טען כי "זה רטרואקטיבי וזה חדשני שהיו"ר של המפלגה אחראי על החובות". יריב לוין חלק עליו ואמר: "הנחת העבודה היא מאוד בעייתית, שאדם לוקח כסף מהציבור. זה אבסורד לחלוטין". קרעי חזר והקשה: "יש תקדים של נוכלות כזאת? של אדם שיש לו מפלגה ופותח עוד מפלגה רק כדי להתחמק?" בן גביר השיב: "אני רוצה לדעת אם הייתי מביא חוק הגבלת קדנציות גם הייתם אומרים שזה רטרואקטיבי או שהייתם מוחאים כפיים 'אבירי הדמוקרטיה'." לוין סיכם באירוניה: "אז אם השר איתמר בן גביר מחר בבוקר ישנה את עוצמה יהודית ליהדות עוצמתית אז ימחקו לו החובות".

למרות חילוקי הדעות, הוועדה אישרה את הצעת החוק, שתמשיך כעת לקריאה ראשונה בכנסת.