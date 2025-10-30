משטרת ישראל האמונה על שלום המשתתפים בעצרת התפילה, פרסמה בשעה האחרונה תיעודים מהגעת המשתתפים לירושלים, ועדכנה את מפת החסימות.

המשטרה מסרה כי "גם בשעה זאת, ממשיכים לפעול אלפי שוטרי מחוז ירושלים, מתנדבים, לוחמי מג"ב ושוטרי אגף התנועה הארצי, שנפרסו החל משעות הצהריים המוקדמות.

היערכות זו של אלפי שוטרי משטרת ישראל ולוחמי מג"ב, נועדה לשמירת- הביטחון, הסדר הציבורי ושלומם של כלל המשתתפים ותושבי העיר וכן, פיקוח והכוונת התנועה באזור העצרת ובסמוך, זאת לצד חופש הביטוי כחוק, ומניעת כל ניסיון להפר את הסדר הציבורי ולפגוע ברכוש."

המשטרה פרסמה את מפת החסינות סביבות העיר ירושלים:

אסון כבד: נער בן 15 נהרג אחרי שנפל משלד בניין רב קומות בלב העצרת מישאל לוי | 16:47

▪️ כביש 1 סגור לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים, מאזור מחלף לטרון ועד צומת גבעת שאול.

▪️תושבי היישובים הסמוכים ירושלים (שורש, בית מאיר, נווה אילן, מבשרת ציון, הר אדר, אבו גוש, עין רפא ועין נקובא) ועובדים ביישובים אלו, יורשו לעבור בחסימות המשטרתיות- רק בהצגת תעודת זהות / תעודת עובד המעידה על כך.

▪️ כביש מספר 443 פתוח לתנועת כלי רכב

▪️תנועת התחבורה הציבורית לכיוון היציאה מהעיר, תתבצע אך ורק דרך מסוף הארזים.

▪️ העצרת תתאפשר אך ורק בהתאם למתווה שאושר. כל ניסיון לשבש או לחסום תנועה בצירים מרכזיים מהווה עבירה על החוק.

▪️ במהלך העצרת חל איסור מוחלט על הבערת אש או חפצים, מעשה מסוכן ובלתי חוקי שיטופל באכיפה נחושה.

▪️ יש להישמע להוראות השוטרים בשטח.

▪️יש להימנע מגילויי אלימות, ונדליזם או פגיעה ברכוש. מעשים אלה, יטופלו באפס סובלנות ע״י משטרת ישראל .

▪️במקרי חירום- יש להתקשר מיד למוקד 100 של המשטרה.

בתוך כך, המשטרה פרסמה תמונות ותיעודים מהגעת בני הישיבות לירושלים, כאשר אלפים ירדו במעלה העיר והלכו דקות ארוכות ברגל עד לאזור העצרת.