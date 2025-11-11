ביקור רשמי נערך השבוע בישראל על ידי חבר הפרלמנט האוקראיני אולקסיי גונצ’רנקו (Oleksii Goncharenko), מהתומכים הבולטים בישראל בזירה הבינלאומית.

במהלך ביקורו נפגש גונצ’רנקו עם מקימי שדולת ישראל - אוקראינה, חבר הכנסת ויו”ר ועדת החוץ והביטחון בעז ביסמוט וחבר הכנסת צבי סוכות, אשר הדגישו את החשיבות הרבה של המשך שיתופי הפעולה עם אוקראינה – ובפרט בכל הנוגע לעיר אומן, אליה נוהרים מדי שנה עשרות אלפי יהודים מישראל ומרחבי העולם.

בפגישה נדונו דרכים להעמקת הקשרים בין המדינות בתחומי תרבות, ביטחון וקהילות יהודיות, וכן האפשרות לחיזוק התמיכה האוקראינית בפרויקטים הקשורים לעיר אומן ולציון הקדוש של רבי נחמן מברסלב.

בנוסף, נפגש גונצ’רנקו עם שר התרבות מיקי זוהר ועם שר הפנים לשעבר משה ארבל, אשר ביקשו ממנו להמשיך ולשמור על האינטרסים של העיר אומן ועל זכויותיהם של המבקרים במהלך השנה.

את הביקור יזמו איש העסקים ונציג ההסתדרות הציונית באוקראינה נחמן שטיינברג, יחד עם מנכ”ל מרכז ברסלב באומן, מיכאל פינטו, הפועלים לחיזוק הקשרים בין הקהילה היהודית לבין הרשויות באוקראינה, ולקידום פרויקטים אזרחיים ותרבותיים באוקריינה.

הביקור הוגדר על ידי המשתתפים כ“חשוב ואסטרטגי להמשך השיח והידידות בין המדינות”, ונחתם בקריאה להמשך שיתוף פעולה הדוק בין ירושלים לקייב למען הקהילות היהודיות ולמען קידום תחומי הביטחון, התיירות והתרבות.

חברי הכנסת בעז ביסמוט וצבי סוכות הודו לחבר הפרלמנט גונצ’רנקו על תמיכתו המתמדת במדינת ישראל בפרלמנט של האיחוד האירופי, שבו הוא מכהן כחבר פעיל ומשפיע.