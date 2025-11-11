המשטרה הצליחה לחדור לטלפון של הפצ"רית ומתמקדת בחיפושים אחר ראיות בתיק החמור, כך דווח הערב בחדשות 13.

לפי הדיווח, המשטרה החלה להוציא חומרים ופועלת בשיטת חיפוש לפי מילות מפתח, כמו 'כוח 100', 'הדלפה', 'שדה תימן' וכדומה.

עוד עולה כי המשטרה לא הצליחה למצוא ראיות - בינתיים - למחיקת ראיות מהטלפון, למרות שאלות קשות שנשאלו אודות מציאתו המסתורית של מכשיר הסלולר לאחר ימים.

כפי שדווח בעבר, לאחר מציאת הטלפון בחוף הים על ידי רוחצת, עלו מספר רב של שאלות לגבי ההתפתחות הדרמטית.

ראשית, נשאל איך ייתכן שהטלפון, מדגם אייפון 16, שמר על מחצית סוללה כשהוא במים במשך ימים רבים, גם אם היה כבוי.

עוד נטען כי המים - ובפרט מי מלח, היו אמורים לחדור לרכיבים הפנימיים של הטלפון, בעוד האזרחית העידה כי הוא נדלק באופן מיידי.

תיאוריות שונות הוצעו לאחר מציאת הטלפון, בין היתר נטען כי ייתכן שהטלפון עבר 'טיפול' ומחיקות תוכן במשך אותם הימים לצורך העלמת ראיות, עד להשלכתו למים - ייתכן שעות ספורות בלבד לפני שאותר.

אפשרות נוספת שהועלתה הייתה שהמשטרה החזיקה בטלפון כל אותה העת, אך טענה כי היא אינה מוצאת אותו לצורך תרגיל חקירה, על מנת שמעורבים נוספים יעשו טעות בחושבם שהטלפון אינו ברשות המשטרה.