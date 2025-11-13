היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הגישה אחר הצהריים את עמדתה לבג"ץ והצעת פשרה משלה לשאלה מי יחקור את פרשיית הפצ"רית, זאת לאחר שבג"ץ קבע בדיון כי היא מנועה מלעסוק בנושא.

היועמ"שית הציעה כי מי שיעמוד בראש צוות החקירה הוא שופט בית המשפט העליון בדימוס, לאחר שטענה כי התערבותו של לוין במינויים הינו פסול מיסודו.

בהודעתה אמרה מיארה כי ההצעה מונחת לאור הצעתו של לוין למנות את החוקרים - הצעה לה היא מתנגדת "תוך שמירת עקרון היסוד הדמוקרטי לפיו דרג פוליטי לא יהיה מעורב בחקירה פלילית", כתבה היועמ"שית שאינה מזוהה פוליטית לדבריה, לבג"ץ.

במכתבו הבוקר, חזר למעשה לוין על טענתו כי מינויו של השופט קולה היה בהתאם להוראת החוק הקובע לדבריו כי הסמכות נתונה לשר המשפטים.

בדיון שהתקיים השבוע, ביקשה שופטת בג"ץ וילנר מהצדדים להגיע לפשרה עד ליום חמישי בשעה 12:00, מאז עברו מספר שעות ופסק טרם ניתן, נכון לשעת כתיבת שורות אלו.

ההערכה היא כי בג"ץ יפרסם כבר בקרוב את פסק הדין - ואולי אפילו מינוי לשופט שיחקור את אחת הפרשיות הסוערות בתולדות המדינה.