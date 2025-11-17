מדינת ישראל הגישה היום (שני) למותב הערעור של בית הדין הפלילי הבין-לאומי (ICC) בקשה לפסילת תובע בית הדין, קארים חאן, מכל מעורבות בתיקים הנוגעים לישראל. בנוסף ישראל מבקשת כי בית הדין יבטל את צווי המעצר המופרכים שהוציא התובע נגד ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, ונגד שר הביטחון לשעבר, מר יואב גלנט.

לפי ההודעה הרשמית שפורסמה הערב, הבקשה הוגשה בעקבות מידע ופרסומים חמורים, המעוררים חשש כבד כי התובע פעל ממניעים אישיים פסולים כדי לקדם טענות שקריות ובלתי מבוססות נגד ישראל.

לפי אותם דיווחים, קארים חאן הגיש את הצווים נגד נתניהו וגלנט כדי להסיט את תשומת הלב הציבורית מהאשמות חמורות כנגדו בדבר מאשים חמורים כלפי עובדת הכפופה לו. נציגיה של ישראל בבית הדין הפלילי מסרו כי "במסגרת זו, קידם התובע צווים חסרי-ביסוס ושערורייתיים, נגד ראש ממשלה ושר הבטחון לשעבר של מדינה דמוקרטית".

עוד נכתב: "מדינת ישראל מדגישה כי זיהום ההליך שנגרם עקב מעשיו של התובע עמוק ובלתי ניתן לתיקון. לפיכך, ישראל מבקשת ממותב הערעור של בית הדין לפסול את התובע מכל עיסוק בתיקים הנוגעים לישראל, ולהצהיר כי צווי המעצר שהוציא נגד ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר חסרי תוקף.

אין בבקשה האמורה כדי לייתר את טענותיה האחרות של ישראל לעניין חוסר התוקף של הצווים כולל בשל היעדר הסמכות של בית הדין."

כזכור, קארים חאן, התובע הכללי של בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC), יצא לחופשה מנהלית בעקבות חקירה המתנהלת נגדו בחשד להתנהגות בלתי הולמת.

ההחלטה על החופשה התקבלה לאחר האשמות שהועלו נגדו מצד עובדי בית הדין, על רקע האשמות בנוסף להתנהגות אסורה, גם על ניסיון לנקום באנשי צוות שתמכו במתלוננת.