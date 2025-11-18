ח"כ מאיר פרוש נאם היום (שלישי) במליאת הכנסת בציון היום המיוחד לזכויות הילד ותקף את הפגיעה בשנה האחרונה בזכויות הילדים החרדים שנפגעו בגלל שאביהם לומד תורה.

בדבריו הוא קרא לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק של ח"כ אייכלר לתיקון המצב, וכן קרא לקדם את הצעת החוק לחינוך חינם מגיל אפס.

בפתח נאומו הביע כאב על הפיגוע הקשה שאירע בגוש עציון ואמר: "לצערנו עם ישראל מתמודד עם אויב רצחני שפוגע בנו בכל הזדמנות. אנו תפילה שיבוא משיח צדקנו ויגאל אותנו בקרוב".

בהתייחס לנושא פתח: "התכנסנו כאן היום לציון יום זכויות הילד. נשאלת השאלה: למה צריך יום מיוחד לציין את זכויות הילד? לדעתי, אין בעולם דבר שהוא יותר בקונצנזוס מזכויות הילד. מי לא אוהב ילדים? כאבא ל-12 ילדים בלי עין הרע, אני באמת מתפלא למה צריך יום כזה, נראה לי שזכויות הילד הן דבר מובן מאליו. ילד בבית מביא אור לבית. אבל מסתבר שלפעמים גם דברים מובנים מאליו, לא מובנים לכולם ולפעמים צריך להיאבק גם על דברים שבמדינה מתוקנת, אמורים להיות מובנים מאליהם".

"עם חזרתי לכהן כחבר כנסת לפני ארבעה חודשים הגשתי הצעת חוק לחינוך חינם מגיל אפס. זו הייתה הבטחת בחירות, ולא רק בבחירות האחרונות, של הרבה פוליטיקאים מהרבה מפלגות, ולמרות שזה דבר כל כך מתבקש, וכל כך בקונצנזוס, לצערי זה לא קיים היום ואנו נדרשים להיאבק על כך".

"זה דבר כל כך בסיסי, לא להפקיר את הילדים בגילאי אפס עד גיל שלוש, למעונות לא מפוקחים או משפחתונים ללא שום הסדרה ובטיחות. זה לא יעלה על הדעת שדווקא הילדים הכי קטנים שלנו לא מקבלים מענה ראוי. אני מאוד מקווה כי כאשר החוק יעלה לפה למליאה, הוא יזכה לתמיכה מקיר לקיר. זה צריך להיות מובן מאליו".

בדבריו תקף בחריפות את הפגיעה בזכויות הילדים של לומדי התורה ואמר: "ימים מיוחדים הם בדרך כלל ממלכתיים, אבל לא הפעם, לצערי, איך אפשר להיות ממלכתי כאשר דווקא בשנה החולפת זכויות הילדים נרמסו, והם הפכו לכלי משחק בידי כאלו שאמורים להיות משפטנים ומשמשים בפועל כפוליטיקאים, במלחמה שלהם נגד עולם התורה".

"עורכת הדין מיארה, המכונה היועצת המשפטית לממשלה, הכריזה מטעמה מלחמה על עולם התורה, על בני הישיבות, ואברכי הכוללים. מאבק פסול ולא לגיטימי בעיני, עבור מדינה בשלטון של יהודים".

"אבל במסגרת המאבק הפסול הזה, נחצה קו אדום, כאשר החליטו להשתמש בילדים, בתינוקות, ככלי משחק אכזרי ומרושע במסכת הרדיפה נגד אברכים צעירים המבקשים ללמוד תורה, ואשר נשותיהם מבקשות לפרנס את המשפחה בכבוד".

"כאשר יאיר גולן אמר כי "מדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב", אמירה שכמובן אני לא מזדהה איתה כלל וכלל, הרשתי לעצמי, ואני מקווה שלא יתבע אותי על זכויות יוצרים, להשאיל את האמירה הזו, ולהגיד כי "יועמ"שית שפויה לא מרעיבה ילדים חרדים כתחביב". בינתיים זה המצב. מרעיבים ילדים קטנים כי אבא שלהם לומד תורה. תגידו, השתגעתם?".

בסיום נאומו הוסיף: "ידידי חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר יעלה בקרוב להצבעה הצעת חוק אשר מבקשת לשים סוף להתנהלות האכזרית הזו שמביאה משפחות לפת לחם. אני קורא מכאן, ביום המיוחד לציון זכויות הילד, לכל חברי הכנסת, לתמוך בהצעת החוק הזו. זו לא הצעת חוק פוליטית, זו לא הצעת חוק חרדית, זו הצעת חוק שאומרת את הדבר המתבקש והברור מאליו – ילד הוא ילד. ילד בבית, הוא אור נוסף לבית".