שר הביטחון ישראל כ"ץ וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין קיימו היום (חמישי) דיון מקצועי בהשתתפות הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר, נשיאת בית הדין הצבאי לערעורים, אלופה אורלי מרקמן, ראש אגף התכנון, אלוף הדי זילברמן, היועצת המשפטית למערכת הביטחון, עו"ד הילה ארליך-עמר, מנכ"ל משרד המשפטים, איתמר דוננפלד ובכירים נוספים.

הנושא שעלה בדיון הוא מעמדם המשפטי של מחבלי הנוחבה, שביצעו פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה ועדיין לא עמדו לדין למרות סיום המלחמה.

במסגרת הדיון, נידונה האפשרות להקמת טריבונל צבאי ייעודי לצורך העמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה שביצעו את פשעי הטבח הרצחניים ב-7 באוקטובר.

הרעיון כבר עלה בעבר ואף פורסם בכלי תקשורת בחו"ל, לפיו ישראל תקים בית דין צבאי ייחודי בסגנון משפט אייכמן, בסופו אם יורשעו המחבלים ייגזר עליהם עונש מוות.

במהלך הדיון הודגש כי מדובר במחבלים שביצעו את הפשעים החמורים ביותר, פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות, וכי "יש לבחון הקמת מסגרת משפטית ייעודית שתאפשר למצות את הדין עם מבצעי הזוועות - בהתאם לדין של מדינת ישראל."

שר הביטחון הנחה את צה"ל בתום הדיון לקיים עבודת מטה עם משרד המשפטים והגורמים המקצועיים הרלוונטיים - על מנת לבחון בהקדם את ההיבטים המשפטיים, המבצעיים והבינלאומיים הכרוכים במהלך.

השרים הדגישו כי מדינת ישראל מחויבת להעניש את מבצעי הטבח באופן שיבהיר חד-משמעית: מי שפוגע באזרחי ישראל -ייתן את הדין במלוא החומרה.