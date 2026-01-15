כמו בארה"ב: מספר החנינות שהעניק הנשיא הרצוג - ואלו שהוא דחה 

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, פרסם את דוח סיכום שנת 2025 בתחום החנינות, ממנו עולה כי קרוב למחצית מההחלטות החיוביות ניתנו במסגרת מתווים מיוחדים הקשורים למלחמה.

המדיניות השנה התמקדה באופן מובהק במתן הקלות למשרתי מילואים וסדיר שתרמו לביטחון המדינה, וכן לאוכלוסיות שנפגעו מאז שבעה באוקטובר, בהן משפחות שכולות, משפחות חטופים, מפונים ותושבי קו העימות.

מתוך 1,683 בקשות חנינה חדשות שהוגשו לבית הנשיא בשנה החולפת, נענה הנשיא בחיוב ל-456 פניות. נתונים אלו משקפים ירידה קלה לעומת שנת 2024, אך המספר נותר גבוה מהממוצע שנרשם בחמש השנים האחרונות. למעלה מ-200 החלטות חיוביות הופנו באופן ממוקד לנפגעי המלחמה ולמשרתי כוחות הביטחון.

ניתוח אופי ההקלות מעלה כי מרביתן עסקו בשיקום: 59% מהחנינות היו לקיצור תקופות התיישנות ומחיקת רישום פלילי. 23% מההחלטות היו להקלה בעונשי קנסות, ו-10% מהן עסקו בהקלת עונשי מאסר בפועל או עבודות שירות. מנגד, הנשיא הבהיר כי המדיניות נותרה מחמירה כלפי עבירות מסוימות, וככלל לא ניתנו הקלות בגין עבירות אלימות במשפחה, עבירות תנועה חמורות או עבירות הפוגעות בסביבה ובאקלים.

עבודת מחלקת החנינות התבצעה בשנה האחרונה בדגש על טיפול הוליסטי וליווי בקהילה, תוך שיתוף פעולה עם משרד המשפטים וגורמי השיקום. בבית הנשיא ציינו כי המטרה היא להתאים את המענה המשפטי לצרכים השיקומיים של המבקשים. עבודת המטה לבחינת הבקשות רוכזה מול מחלקת החנינות בראשות שר המשפטים יריב לוין.