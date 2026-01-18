נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הגיב הערב (ראשון) לדיווחים לפיהם ארה"ב מתכננת להתנקש בחייו של המנהיג העליון עלי חמינאי.

לדבריו, מדובר יהיה במהלך של הכרזת מלחמה כוללת מצידה של ארה"ב. עוד טען הנשיא בפוסט ב-X כי המצב הכלכלי הקשה נגרם כתוצאה מהסנקציות המערביות.

"אם יש קושי וקושי בחייהם של האנשים היקרים באיראן, אחד הגורמים העיקריים הוא העוינות ארוכת השנים והסנקציות הבלתי אנושיות של ממשלת ארה"ב ובעלות בריתה", כתב פזשכיאן.

עוד הבהיר כי "תקיפת המנהיג העליון של ארצנו שקולה למלחמה כוללת נגד האומה האיראנית".

דבריו של פזשכיאן מגיעים ככל הנראה בתגובה לטענתו של השגריר האמריקני לשעבר, כי נשיא ארה"ב מתכנן את חיסולו של חמינאי עוד השבוע.

לדברי שפירו: "הערותיו של טראמפ על הצורך במנהיגות חדשה באיראן, וההתגרות חסרת המחשבה של חמינאי בטראמפ ברשת X, גורמות לי להאמין שטראמפ ינסה לחסל את המנהיג העליון כבר השבוע".

שפירו נימק: "בקרוב תהיה קבוצת תקיפה של נושאות מטוסים אמריקאיות במזרח התיכון, מה שיקל על ארה"ב לבצע תקיפות נרחבות באיראן ולהיות מוכנה להתגונן מפני תקיפות תגובה איראניות".

שפירו הוסיף וטען כי חיסול חמינאי: "בשילוב עם תקיפות על נקודות הפיקוד והשליטה של ​​משמרות המהפכה והבסיג', יאפשר לטראמפ לומר שהוא שומר אמונים למפגינים האיראנים שעודד, ולמלא את איומו לגרום למשטר לשלם על הטבח בהם".

עם זאת, השגריר לשעבר הדגיש: "אבל זו דרך ארוכה מהשגת שינוי משטר באיראן. חיסולו של חמינאי, אם יתרחש, ככל הנראה יביא בתחילה להשתלטות משמרות המהפכה, ולמשטר תוקפני ומדכא שעדיין יתרחש.

"שינוי המשטר, כאשר יתרחש, יבוצע על ידי העם האיראני. תמיכה בהם במסע שלהם לחופש תדרוש מיקוד מתמשך. זה לא יושג במכה חד פעמית".