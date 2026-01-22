במהלך פעילות מבצעית ממוקדת שבוצעה בימים האחרונים, עצרה יחידת ‘ברקאי’ יחידת הפיקוח והבקרה על עבודות השירות בשירות בתי הסוהר, חב מאסר אשר לא התייצב לריצוי עונשו ונמלט מהדין.
המעצר בוצע לאחר עבודת מודיעין ופעולות איתור שביצעו בלשי היחידה. עם הגעת הכוח לכתובת שבה שהה חב המאסר, בוצע חיפוש במקום, שבמהלכו אותר החשוד כשהוא מסתתר בתוך ערימת כביסה בבית, והוא נעצר על ידי בלשי היחידה.
לאחר מעצרו הובהר לחב המאסר כי ימשיך את ריצוי עונשו מאחורי סורג ובריח, והוא הועבר למתקן כליאה להמשך טיפול.
יחידת ‘ברקאי’, הפועלת במסגרת חטיבת חלופות הכליאה של שירות בתי הסוהר, משלבת יכולות פיקוח, בילוש ומודיעין, ופועלת בנחישות לאיתור חבי מאסר ונמלטים מהדין, כחלק מיישום מדיניות נציב בתי הסוהר לחיזוק המשילות הכליאתית ואכיפת שלטון החוק.
יישום מדיניות זו בא לידי ביטוי גם בנתוני האכיפה: בשנת 2025 אותרו ונתפסו על־ידי יחידת ‘ברקאי’ 344 חבי מאסר - עלייה חדה לעומת 102 חבי מאסר שנתפסו בשנת 2023 ו־118 בשנת 2024.
0 תגובות