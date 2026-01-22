( צילום: דוברות שב"ס )

במהלך פעילות מבצעית ממוקדת שבוצעה בימים האחרונים, עצרה יחידת ‘ברקאי’ יחידת הפיקוח והבקרה על עבודות השירות בשירות בתי הסוהר, חב מאסר אשר לא התייצב לריצוי עונשו ונמלט מהדין.