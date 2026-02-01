מפתיע: המשטרה לא מאשרת למקבילתה הצבאית להיכנס לשכונות חרדיות

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שיגרה היום (ראשון) מכתב שעסק בנושא "יישום פסק הדין בנושא גיוס בני הישיבות".

במכתב טענה היועמ"שית כי מספר ה"משתמטים" (כלשון המכתב) החרדים זינק בתוך חודשים ספורים ב"עלייה של מאות אחוזים בזמן קצר".

נכון לחודש ינואר 2026, מספר המשתמטים מקרב הציבור החרדי עומד על 15,085 בני אדם, זאת לעומת 2,257 בלבד בחודש יולי האחרון. הנתונים חושפים כי מתוך כ-71,000 משתמטים בכלל האוכלוסייה, "כ-80% משתייכים לבני הציבור החרדי".

למרות זאת, גורמי הצבא מציינים כי קיימת "מגמה מסוימת של שיפור ועלייה" עם צפי של כ-1,100 מתגייסים חרדים בשלישון הנוכחי.

בדיון עלתה תמונה של מה שכינתה היועמש"ית כ"אכיפה בררנית" בשטח. גורמי הצבא דיווחו כי "השוטרים הצבאיים לא מקבלים, ככלל, אישור ממשטרת ישראל לבצע פעולות בשכונות חרדיות".

עוד נחשף כי "משתמטים בני הציבור החרדי הנעצרים במעצרי אקראי... בפועל משוחררים לדרכם" ומקבלים רק "הזמנה לסור למתקן המשטרה הצבאית". היועמ"שית הבהירה בתגובה לטענות המשטרה על מחסור בכוח אדם כי "הצורך במשאבים איננו יכול להצדיק, בפני עצמו, הימנעות בפועל מאכיפת הדין".

כמענה למצב, הצבא יחמיר משמעותית את הצעדים נגד המשתמטים. התביעה הצבאית החליטה "להוריד את רף ההעמדה לדין פלילי... מ-540 ימים ל-365 ימים". כמו כן, תוקנה פקודת הדין המשמעתי כך שקציני שיפוט יוכלו להטיל עד 35 ימי מחבוש במקום 30. בנוסף, נקבע כי משתמט מעל חצי שנה שיישפט משמעתית וימשיך בהיעדרותו "יעמוד להליך פלילי" ולא יוכל ליהנות שוב מטיפול משמעתי מקל.

במישור הכלכלי, גורמי המקצוע קבעו כי ל"סנקציות האישיות 'הפוגשות את הפרט' ולאכיפה הכלכלית, השפעה משמעותית במיוחד" על העלייה בגיוס.

עם זאת, במשרד האוצר מתריעים כי "הציפייה במגזר החרדי להעברת חוק שיפטור את בניו... יוצרת תמריץ שלילי לגיוס". כדי להגביר את הלחץ, הנחתה היועמ"שית לבחון "דרישה של הפרדה חשבונאית" בישיבות כדי למנוע "מימון עקיף של תלמידי ישיבה החייבים בגיוס".

הדברים נכתבו לקראת דיון בבג"ץ בבקשות לביזיון בית המשפט שנקבע ליום 1.3.26. היועמ"שית סיכמה כי "על כל גופי המדינה להגביר את מאמצי האכיפה, הפלילית והאזרחית-כלכלית", במיוחד נוכח "הצורך הבטחוני המובהק והפגיעה החמורה בשוויון"